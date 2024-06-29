İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama
İzmir'de yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 4 iş insanını 250 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen, intihar girişiminde bulunan ve sonrasında psikiyatri servisine yatırılan DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün tedavisi sürüyor. Hatice Ö.'nün paraları verdiği öne sürülen döviz bürosu sahibi S.Ç. ise dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan Hatice Ö. ile S.Ç.'nin mal varlıklarına da el konuldu.
İzmir'de yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı.
Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı.