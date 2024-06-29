İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama

İzmir'de yüksek kar vaadiyle Karşıyaka Spor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile 4 iş insanını 250 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen, intihar girişiminde bulunan ve sonrasında psikiyatri servisine yatırılan DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö.'nün tedavisi sürüyor. Hatice Ö.'nün paraları verdiği öne sürülen döviz bürosu sahibi S.Ç. ise dün akşam sevk edildiği adliyede tutuklandı. Öte yandan Hatice Ö. ile S.Ç.'nin mal varlıklarına da el konuldu.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama - 1

İzmir'de yeni bir Seçil Erzan vakası yaşandı.

Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan DenizBank Bornova Şube Müdürü Hatice Ö., iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 4 iş insanından yaklaşık 250 milyon TL topladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama - 2

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö.'nün parayı döviz bürosu sahibi S.Ç.'ye gönderdiği ileri sürüldü.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama - 3

İddiaya göre; Hatice Ö., para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı. Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama - 4

YEMEK YEMEYİ REDDEDİYOR

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, yüzlerce kişiyi benzer şekilde dolandırdığı ileri sürülen Hatice Ö. hakkında, 27 Haziran'da gözaltı kararı çıkarıldı. Yakalama çalışması başlatan polis ekipleri, Hatice Ö.'nün evinde çok sayıda ilaç içip intihar girişiminde bulunduğunu belirledi.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama - 5

Ekipler, Hatice Ö.'nün, intihar teşebbüsünün ardından pişman olup gittiği İzmir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığını saptadı. Hayati tehlikesi bulunmayan Hatice Ö.'nün başında, polis beklemeye başladı. Yemek yemeyi reddeden Hatice Ö.'nün, doktorlara göre ifade verecek durumda olmadığı belirtildi. Daha sonra Hatice Ö., psikiyatri servisine yatırıldı.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama - 6

Operasyon kapsamında ayrıca banka personeli E.Y. ile döviz bürosu çalışanı A.A. da ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınıp emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama - 7

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TUTUKLANDI

Hatice Ö.'nün paraları gönderdiği öne sürülen döviz bürosunun sahibi S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliye sevk edildi. S.Ç.'nin ifadesinde, "Hatice Ö., bana para getirdi. Ben ise o paraları altına ve dövize çevirdim. Sonrasında da kendisine iade ettim. Suçlamaları kabul etmiyorum." dediği öğrenildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, S.Ç.'yi tutukladı.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama - 8

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Öte yandan dün döviz bürosunda, DenizBank Bornova Şubesi'nde ve belirlenen bazı adreslerde arama yapıldı. Ayrıca Hatice Ö. ile tutuklanan döviz bürosu sahibi S.Ç.'nin mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi. Hatice Ö.’nün bankayla ilişiği de kesildi.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama - 9

DENİZBANK GENEL MÜDÜRÜ HAKAN ATEŞ AÇIKLAMA YAPTI

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, bankanın Bornova Şube Müdürü Hatice Ö. hakkındaki nitelikli dolandırıcılık ve zimmet iddialarına ilişkin, “Şu ana kadar ki incelemelerde henüz bankada bir borç-alacak kaydı görünmüyor. Bir bankacılık işlemi mi, değil mi? Bunu savcılıkla beraber Teftiş Kurulumuz inceliyor. İncelemelerin önümüzdeki haftanın başına kadar sonuçlanacağı kanaatindeyim.” dedi.

İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama - 10

“DENETİMLER SIKLAŞTI”

Hakan Ateş, şubelerde teftişlerin yılda bir, bazı şubelerde ise iki yılda bir olabildiğini aktararak, diğer bankalarda da bu tür olaylar yaşandığını kaydetti.

Ateş, “Biz biraz günah keçisi olduk. Birçok bankada karşılaşılan benzer işlemler basında haber olarak yer bulmazken bizimle ilgili en küçük gelişme enteresan şekilde sosyal medyada yer buluyor.” dedi.

Dünyanın hiçbir yerinde bir şube müdürünün elden para almayacağını, böyle bir yetkisi de bulunmadığını ifade eden Ateş, “Son olaydan sonra bankada denetimler sıklaştı. Bunun sonucu olarak da daha sonraki dönemlerde ortaya çıkması muhtemel olan vakaların üst üste tespiti sağlandı. Bir şeyler var ama ne olduğunu henüz tam biz de bilmiyoruz. Savcılığa bildirdik, iddiaları araştırıyoruz. Şube Müdürü’nün ise şu anda hastanede olduğu bilgisi tarafımıza iletildi.” diye konuştu.
İzmir'de Seçil Erzan vakası | Şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu: 1 tutuklama - 11

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

Karşıyaka Spor Kulübü de olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Hatice Ö’nün eski yönetim kurulu olduğu belirtilen açıklamada, “Hatice Ö’nün, ilk yönetim kurulu toplantısından sonra yapmış olduğumuz 3 yönetim kurulu toplantısına, herhangi bir mazeret beyan etmeksizin katılmamış olması sebebiyle; tüzüğümüzün 24’üncü maddesinin 5’inci fıkrası gereği yönetim kurulu üyeliği, son yönetim kurulu toplantısında düşürülmüştür.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu çerçevede Hatice Ö., halihazırda yönetim kurulu üyemiz değildir. Kaldı ki; yönetim kurulumuzda görev yapan herkesin kendi mesleki faaliyetleri ve iş hayatları bulunmakta olup, mesleki yaşantılarında yapmış oldukları eylemler kendilerini bağlamaktadır. Tüm bunların ışığında, yaşananların kulübümüze zarar vermemesi adına hukuki süreç tarafımızdan da itina ile takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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