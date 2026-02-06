İzmir'de şiddetli sağanak. Selçuk-Aydın karayolunda çökme

06.02.2026 12:29

AA

İzmir'de şiddetli yağış nedeniyle Selçuk-Aydın karayolunda çökme meydana geldi. Karayolu, çökme nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Ajansı

İzmir'de dünden beri etkili olan yağış yaşamı olumsuz etkiledi.

 

Sağanak nedeniyle Selçuk-Aydın kara yolunun Havutçu mevkisinde çökme meydana geldi.

Anadolu Ajansı

Çökme nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

 

Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.

 

Karayolları ekipleri, çöken yolu onarmak için çalışma başlattı.

 

Anadolu Ajansı

Bölgede işletmesi bulunan İbrahim Çağlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Deprem oldu sandık, baktık yol çökmüş. O esnada trafiği durdurmaya çalıştık, yardımcı olduk. Sonra ekipler geldi." dedi.

 

İZMİR'DE BİR KİŞİ ÖLDÜ 3
IHA

İzmir'de dün akşamdan bu yana sağanak yağış etkili oluyor.

 

Torbalı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirmişti.

 

İlçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası İZBAN Pancar durağı ile bazı iş yerlerini su basmıştı.

