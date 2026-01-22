İzmir'de şiddetli sağanak. Sular bir anda yükseldi, derede mahsur kaldı

İzmir'de yeni gün gök gürültülü sağanak yağışla başladı.

Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün bugün için yaptığı uyarıda bulunduğu sağanak yağış, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili oldu.

Özellikle Karabağlar ve Buca'da bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Konak'ta yükselen suyun ortasında kalan adamı, ekipler kurtardı.