İzmir'de şiddetli sağanak. Sular bir anda yükseldi, derede mahsur kaldı
22.01.2026 12:23
İHA, AA
İzmir'de etkili olan sağanak yağış bazı noktalarda taşkınlara neden oldu. Yağmur sırasında indiği derede yükselen suyun ortasında kalan adam, ekipler tarafından kurtarıldı.
İzmir'de yeni gün gök gürültülü sağanak yağışla başladı.
Meteoroloji İzmir Bölge Müdürlüğü'nün bugün için yaptığı uyarıda bulunduğu sağanak yağış, sabahın erken saatlerinden itibaren etkili oldu.
Özellikle Karabağlar ve Buca'da bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Konak'ta yükselen suyun ortasında kalan adamı, ekipler kurtardı.
SUYA KAPILMAMAK İÇİN KORKULUĞA TUTUNDU
Karabağlar Sanayi bölgesinde dere taşması sonrası yol su altında kaldı.
Bir vatandaşın suya kapılmamak için demir korkuluklara tutunarak yürümeye çalıştığı görüldü.
Kent içi araç trafiği de yağıştan olumsuz etkilendi.
Bazı bölgelerde yağmur suları ile dolan caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da güvenli noktalarda yağmurun dinmesini bekledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin, taşkın bölgelerinde çalışma yaptığı bildirildi.
YÜKSELEN SUYUN ORTASINDA KALDI
Konak'a bağlı Yenidoğan Mahallesi'nden geçen Yeşildere Meles Çayı'nda ise bir kişi yükselen suyun ortasında kaldı.
Hurda toplamak için dere yatağına inen C.Ç. isimli adam aniden bastıran yağışla birlikte su seviyesinin yükselmesi sonucu dere ortasında mahsur kaldı.
İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
Çevre sakinlerinin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu mahsur kaldığı yerden çıkarılan C.Ç., güvenli bölgeye alındı.
Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen adam, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.
KARŞIYAKA'DA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU
Sağanak nedeniyle Karşıyaka'da da yollarda su birikintileri oluştu, rögarlar taştı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi.
Bazıları da şemsiyeleriyle sağanaktan korunmaya çalıştı.