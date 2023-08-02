İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı
İzmir’de İsveç Fahri Konsolosluğu’nda Türk çalışan E.T. isimli kadının silahlı saldırıya uğraması sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; konsolosluğun bulunduğu iş merkezinde panik nedeniyle yaşanan koşuşturmaca yer aldı. Öte yandan saldırıda yaralanan E.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.
İzmir’in Konak ilçesinde İsveç Fahri Konsolosluğu’nada Türk çalışan E.T.’nin yaralandığı silahlı saldırı sırasında yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.