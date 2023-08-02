İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı

ADALET BAKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından, “İzmir'de bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır.” paylaşımı yaptı.