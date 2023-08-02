İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı

İzmir’de İsveç Fahri Konsolosluğu’nda Türk çalışan E.T. isimli kadının silahlı saldırıya uğraması sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; konsolosluğun bulunduğu iş merkezinde panik nedeniyle yaşanan koşuşturmaca yer aldı. Öte yandan saldırıda yaralanan E.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - 1

İzmir’in Konak ilçesinde İsveç Fahri Konsolosluğu’nada Türk çalışan E.T.’nin yaralandığı silahlı saldırı sırasında yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - 2

Olay, dün saat 12.45 sıralarında Konak ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki İsveç Fahri Konsolosluğu'nda meydana geldi.

İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - 3

Vize işlemleri için konsolosluğa gelen Z.Ö., Türk çalışan E.T. isimli kadına tabanca ile ateş açtı.

İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - 4

E.T., kanlar içerisinde yere yığılırken, konsolosluktakiler büyük panik yaşadı.

İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - 5

E.T. ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı. E.T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - 6

PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan saldırı anında yaşanan paniğe ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde; konsolosluğun bulunduğu iş merkezinde panik nedeniyle yaşanan koşuşturma yer aldı.

İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - 7

VALİLİK: SALDIRGAN ZİHİNSEL ENGELLİ

İzmir Valiliği'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz Konak ilçesinde 01.08.2023 günü saat 12.45 sıralarında zihinsel engelli Z.Ö. isimli şahsın silahlı saldırısı sonucu E.T. isimli vatandaşımız yaralanmış olup, yaralı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Olayın faili ise suç aleti ile birlikte gözaltına alınmış ve konuyla ilgili adli tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - 8

ADALET BAKANI DA AÇIKLAMA YAPTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından, “İzmir'de bulunan İsveç Fahri Konsolosluğu binasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda yaralanan vatandaşımıza Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Bu elim hadisenin aydınlatılması ile ilgili gerekli adli soruşturma başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, sınırları içinde faaliyet gösteren misyonların da hak ve hukukunun koruyucusu, güvenlik güçlerimiz de huzurunun teminatıdır.” paylaşımı yaptı.

İzmir’de silahlı saldırı sonrası yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı - 9

İZMİR VALİSİ, FAHRİ KONSOLOSU AĞIRLADI

Bu arada, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise bugün İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İsveç İzmir Fahri Konsolosu Yiğit Tatış'ı makamında ağırladı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Ayrıca şüpheli Z.Ö.'nün sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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