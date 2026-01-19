İzmir'de sır olay. Burak kazada mı öldü, yoksa öldürüldü mü?

Olayın ardından Bursa ve Artvin'den Ödemiş'e gelen aile üyeleri, olayın bir cinayet vakası olduğunu iddia etti.

Baba Sefer Odabaş, oğlunun kaybolduğu günün sabahında çalıştığı yerden hak edişini aldığını ancak bu paranın nerede olduğunun bilinmediğini belirterek, "Cuma günleri o bölgede çalışma yapılmamasına rağmen oraya çıkması ve aracın geri planda düz bir alan varken rampada bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu bir gasp ya da başka bir olay olabilir." dedi.