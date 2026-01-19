İzmir'de sır olay. Burak kazada mı öldü, yoksa öldürüldü mü?
19.01.2026 13:05
İHA
Artvin'den İzmir'e iş için gelen Burak Odabaş isimli genç, ormanlık alanda yanmış aracının içinde ölü bulundu. Odabaş'ın ailesi olayın kaza süsü verilmiş bir cinayet olduğunu savundu.
Artvin'den İzmir'e iş için gelen bir kişi yanan aracında ölü bulundu.
Olay, Ödemiş ilçesi Üzümlü Mahallesi mevkisinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Artvin'den Ödemiş'e orman kesim işleri için gelen 33 yaşındaki müteahhit Burak Odabaş, 16 Ocak günü sabah saat 08.00 sıralarında ilçe merkezindeki evinden ayrıldı.
Odabaş'tan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
YANAN ARACININ İÇİNDE ÖLÜ BULUNDU
Yapılan araştırmalar sonucu, ertesi gün Üzümlü Mahallesi orman kesim sahasında, Odabaş'a ait 53 AY 993 plakalı aracın tamamen yanmış olduğu ve genç adamın araç içerisinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.
AİLESİ CİNAYET OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYOR
Olayın ardından Bursa ve Artvin'den Ödemiş'e gelen aile üyeleri, olayın bir cinayet vakası olduğunu iddia etti.
Baba Sefer Odabaş, oğlunun kaybolduğu günün sabahında çalıştığı yerden hak edişini aldığını ancak bu paranın nerede olduğunun bilinmediğini belirterek, "Cuma günleri o bölgede çalışma yapılmamasına rağmen oraya çıkması ve aracın geri planda düz bir alan varken rampada bırakılması hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu bir gasp ya da başka bir olay olabilir." dedi.
ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Burak Odabaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Burada aile ile yapılacak DNA eşleşmesinin ardından Odabaş'ın memleketi Artvin'de toprağa verileceği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.