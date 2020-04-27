İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası trafik durma noktasına geldi

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta İçişleri Bakanlığı'nca 23 Nisan ve 27 Nisan tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.01 itibari ile sona erdi.