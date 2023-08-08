İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet: Döverek bayılttı

İzmir’de yaşayan C.İ. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen E.H.İ.’nin sokak ortasında saldırısına uğradı.

Olay geçen pazar günü Buca’nın Göksü Mahallesi’ndeki İsmail Sivri Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, C.İ. isimli kadın, annesi F.Y. ile pazar alışverişine giderken boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı.