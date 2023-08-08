İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet: Döverek bayılttı

İzmir’in Buca ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi olduğu iddia edilen adamın sokak ortasında saldırdığı kadın, baygınlık geçirdi. Olayın ardından gözaltına alıan E.H.İ. isimli adam, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet: Döverek bayılttı - 1

İzmir’de yaşayan C.İ. isimli kadın, boşanma aşamasında olduğu iddia edilen E.H.İ.’nin sokak ortasında saldırısına uğradı.

Olay geçen pazar günü Buca’nın Göksü Mahallesi’ndeki İsmail Sivri Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, C.İ. isimli kadın, annesi F.Y. ile pazar alışverişine giderken boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ. ile karşılaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet: Döverek bayılttı - 2

İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce E.H.İ., sokak ortasında kadını dövmeye başladı.

Daha sonra taksiye yönelen E.H.İ., tekme ve yumruklarla kadını dövdü ve taksiye binerek olay yerinden uzaklaştı.

İzmir’de sokak ortasında kadına şiddet: Döverek bayılttı - 3

TUTUKLANDI

Olayın ardından C.İ., boşanma aşamasındaki eşi E.H.İ.’den şikayetçi oldu.

Taksiyle olay yerinden kaçan saldırgan kocanın peşine düşen Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.H.İ.’yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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