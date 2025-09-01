İzmir'de su kesinitisi (Buca, Konak, Bornava, Güzelbahçe) Sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE SIK SIK KESİNTİ YAPILMASININ NEDENİ

İZSU’nun açıklamalarına göre, barajlardaki su seviyelerinin düşmesi özellikle yaz aylarında tüketimin artmasıyla birlikte şebekeye yeterli su verilememesine yol açıyor. Çeşme ve çevresinde barajlarda doluluk oranının yüzde 15’in altına düşmesi üzerine gündüz saatlerinde planlı kesintiler uygulanıyor.



Bunun yanı sıra yaz sezonunda turizm hareketliliği nedeniyle su kullanımı iki ila üç katına çıkıyor. Otellerde, havuzlarda ve günlük tüketimde yaşanan artış, mevcut kaynaklar üzerinde ek bir baskı oluşturuyor.



Öte yandan bazı ilçelerde isale hattında meydana gelen teknik arızalar da uzun süreli kesintilere sebep oluyor. Menemen hattında yaşanan bir arıza nedeniyle geçtiğimiz günlerde sekiz ilçede yaklaşık 32 saatlik kesinti yaşandı.



Yetkililer, vatandaşların kesintilerden etkilenmemesi için onarım çalışmalarının hızla sürdürüldüğünü, aynı zamanda kuraklık koşullarına karşı suyun tasarruflu kullanılmasının önem taşıdığını vurguluyor.