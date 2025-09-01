İzmir'de su kesinitisi (Buca, Konak, Bornava, Güzelbahçe) Sular ne zaman gelecek?
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 1 Eylül tarihli su kesintisi programını paylaştı. Programa göre, İzmir'in Buca, Konak, Bornava, Güzelbahçe, Urla, Tire, Karabağlar ilçelerine su verilemeyecek.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) bugün 1 Eylül 2025 Pazartesi günü çeşitli mahalle ve ilçelerde planlı su kesintileri uygulanacağını duyurdu. Ana boru arızası ve pompa arızası gibi nedenlerle İzmir'in bazı ilçelerine su verilemiyor.