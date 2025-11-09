İzmir'de su krizi: Yer altı rezerv suyu da bitti

İzmir'in su açısından Türkiye ortalamasının da altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye'de yıllık kişi başı su potansiyeli bin 340 metreküp. Bin metreküp fakirlik sınırıyken İzmir 600 metreküple fakirin de fakiri bir kent." dedi.

Barajlarda su bittiğinde yer altı suyuna geçildiğini dile getiren Prof. Dr. Yaşar, İzmir'in barajlar doluyken bile suyun yüzde 50-55'ini yer altından çektiğini dile getirdi.

Ankara, İstanbul ve Bursa'da da dönemsel su sorunları yaşandığını ancak bu kentlerde yer altı su kaynaklarının rezerv olarak korunduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "Bursa'da suyun yüzde 10'u, Ankara ve İstanbul'da yüzde 1'i yer altından sağlanıyor. Onların yer altı suları rezerv olarak duruyor ama biz rezerv suyumuzu da harcadık." ifadelerini kullandı.