İzmir'de su krizi: Yer altı rezerv suyu da bitti
09.11.2025 10:55
DHA
İzmir'deki kuraklık ciddi boyutlara ulaştı. Kentteki barajlarda su seviyeleri kritik düzeye inerken yer altı su rezervlerinin de tükendi.
İzmir'in içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, tarihinin en düşük düzeyi olan yüzde 1,54'e geriledi.
Barajlardaki suyun azalmasıyla birlikte ihtiyacın önemli bölümü yer altı su kaynaklarından sağlanmaya başlandı.
Kuyuların derinlere inmesi, kentin rezerv niteliğindeki yer altı sularını da riske soktu.
Tahtalı Barajı'nın 300 milyon metreküplük aktif hacmi bulunduğunu, barajda yaklaşık 4 milyon metreküp su kaldığını söyleyen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Bu ayın sonunda oran yüzde 1'in altına düşecek. Geçen yıl bu dönemde barajdan günlük 230 bin metreküp su çekilirken bugün 50 bin metreküplere düşürüldü." dedi.
"İZMİR SU FAKİRİ BİR KENT"
İzmir'in su açısından Türkiye ortalamasının da altında olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar, "Türkiye'de yıllık kişi başı su potansiyeli bin 340 metreküp. Bin metreküp fakirlik sınırıyken İzmir 600 metreküple fakirin de fakiri bir kent." dedi.
Barajlarda su bittiğinde yer altı suyuna geçildiğini dile getiren Prof. Dr. Yaşar, İzmir'in barajlar doluyken bile suyun yüzde 50-55'ini yer altından çektiğini dile getirdi.
Ankara, İstanbul ve Bursa'da da dönemsel su sorunları yaşandığını ancak bu kentlerde yer altı su kaynaklarının rezerv olarak korunduğunu dile getiren Prof. Dr. Yaşar, "Bursa'da suyun yüzde 10'u, Ankara ve İstanbul'da yüzde 1'i yer altından sağlanıyor. Onların yer altı suları rezerv olarak duruyor ama biz rezerv suyumuzu da harcadık." ifadelerini kullandı.
"SU YÖNETİMİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
“Su bittiğinde İzmir biter” diyen Prof. Dr. Yaşar, kentte gece 23.00 ile sabah 05.00 arasında uygulanan kesintilerle günlük 100 bin metreküp su tasarrufu sağlandığını belirtti.
Kesintilerin 12 saate çıkarılması gerektiğine değinen uzman, şöyle devam etti:
"Haftada 2-3 gün kesinti yapılabilir. Kullanma suyunu azaltabiliriz ama tarımda suyu zamanında veremezsek kıtlık başlar. İzmir tarım açısından dünyanın da önemli merkezlerinden biri. Bu nedenle su yönetimi hayati önem taşıyor. İzmir'in suyunun yüzde 65-70'i yer altından geliyor. Bu sonsuz bir kaynak değil. Baraj 2-3 yılda dolar ama yer altındaki akifer 20-30 yılda doluyor. Bu nedenle yer altı sularını mutlaka koruma altına almalıyız."