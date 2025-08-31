İzmir’de sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos İzmir (İZSU) su kesintisi programı

İZSU’dan yapılan açıklamada Menemen Yahşelli’den gelen 2020’lük isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yapma zorunluluğu yaşandığı aktarıldı. İzmir’de Menemen ilçesinde 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus gibi mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Karabağlar’da ise benzer şekilde Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriyer ve diğer birçok bölgede planlı su kesintileri başladı. İzmir genelinde su kesintilerinden Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçeleri etkilenecek. Peki İzmir’de sular saat kaçta gelecek? İşte, İzmir su kesintisinin detayları…