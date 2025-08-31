İzmir’de sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos İzmir (İZSU) su kesintisi programı
İzmir’de bazı ilçelerde yaşanan su kesintisi sonrasında vatandaşlar, yaşadıkları ilçe ve mahallelerde planlı su kesintilerini inceliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) şehir genelinde yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.31 Ağustos’ta başlayan su kesintileri bazı ilçelerde 1 Eylül tarihine kadar sürecek. Su kesintisi yaşanacak bölgelerde vatandaşlara yönelik uyarı yapıldı. Peki İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte, İzmir 31 Ağustos planlı su kesintisi programı…
İZSU’dan yapılan açıklamada Menemen Yahşelli’den gelen 2020’lük isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yapma zorunluluğu yaşandığı aktarıldı. İzmir’de Menemen ilçesinde 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus gibi mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Karabağlar’da ise benzer şekilde Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriyer ve diğer birçok bölgede planlı su kesintileri başladı. İzmir genelinde su kesintilerinden Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçeleri etkilenecek. Peki İzmir’de sular saat kaçta gelecek? İşte, İzmir su kesintisinin detayları…