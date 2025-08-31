İzmir’de sular ne zaman gelecek? 31 Ağustos İzmir (İZSU) su kesintisi programı

İzmir’de bazı ilçelerde yaşanan su kesintisi sonrasında vatandaşlar, yaşadıkları ilçe ve mahallelerde planlı su kesintilerini inceliyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) şehir genelinde yürütülen bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı.31 Ağustos’ta başlayan su kesintileri bazı ilçelerde 1 Eylül tarihine kadar sürecek. Su kesintisi yaşanacak bölgelerde vatandaşlara yönelik uyarı yapıldı. Peki İzmir’de sular ne zaman gelecek? İşte, İzmir 31 Ağustos planlı su kesintisi programı…

İZSU’dan yapılan açıklamada Menemen Yahşelli’den gelen 2020’lük isale hattında meydana gelen arıza sebebiyle su kesintisi yapma zorunluluğu yaşandığı aktarıldı. İzmir’de Menemen ilçesinde 29 Ekim, 30 Ağustos, 9 Eylül, Cumhuriyet, Gazi, Gölcük, Irmak, İncirli  Pınar, İsmet İnönü, İstiklal, Kemal Atatürk, Ulukent, Ulus gibi mahallelerde su kesintisi yaşanacak. Karabağlar’da ise benzer şekilde Abdi İpekçi, Ali Fuat Erden, Aydın, Bahriyer ve diğer birçok bölgede planlı su kesintileri başladı. İzmir genelinde su kesintilerinden Çiğli, Karşıyaka, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçeleri etkilenecek. Peki İzmir’de sular saat kaçta gelecek? İşte, İzmir su kesintisinin detayları…

İZMİR’DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU Genel Müdürlüğü tarafından iki farklı su kesintisi duyurusu yayımlandı. Menemen Yahşelli’den gelen 220’lük isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle su kesntisi yapma zorunluluğu doğduğu aktarıldı. 30 Ağustos saat 21.00’da başlayan su kesintileri 1 Eylül sabah saat 05:00’a kadar devam edecek. İşte, etkilenen bölgeler;

TAMAMI ETKİLENECEK İLÇELER HANGİLERİ?

Çiğli

Karşıyaka

Bayraklı

Bornova

Gaziemir

Karabağlar ilçesinde etkilenecek mahalleler:

Abdi İpekçi

Ali Fuat Erden

Aydın

Bahriye Üçok

Barış

Cennetçeşme

Devrim

Emrez

Esenyalı

Gazi

Günaltay

İhsan Alyanak

Kibar

Limontepe

Metin Oktay

Özgür

Peker

Sevgi

Uğur Mumcu

Umut

Uzundere

Yaşar Kemal

Yunus Emre

Yurtoğlu

Yüzbaşı Şerafettin

Kazım Karabekir

Adnan Süvari

Ali Fuat Cebesoy

Arap Hasan

Aşık Veysel

Bahar

Bozyaka

Reis

Gülyaka

Esenlik

Vatan

Tahsin Yazıcı

Refet Bele

Şehitler

Salih Omurtak

Doğanay

Maliyeciler

Basın Sitesi

Bahçelievler

MENEMEN İLÇESİNDE ETKİLENECEK MAHALLELER

29 Ekim

30 Ağustos

9 Eylül

Cumhuriyet

Gazi

Gölcük

Irmak

İncirli Pınar

İsmet İnönü

İstiklal

Kemal Atatürk

Ulukent

Ulus

Uğur Mumcu

Yahşelli

Yeşilpınar

Zeytinköy

Konak ilçesinde etkilenecek mahalleler:

Kılıçreis

Pirireis

Turgutreis

Kemalreis

Muratreis

Çankaya

Göztepe

Altıntaş

