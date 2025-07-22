İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 22 Temmuz su kesintisi programı

İZSU'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

İZSU'dan yapılan açıklamada;



"Değerli Vatandaşlarımız,



Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle 22.07.2025 Salı günü saat 09:00 ile 23.07.2025 Çarşamba günü saat 09:00 arasında 24 saat süre ile Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı



Mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır.



Kamuoyunun bilgisine sunar; gösterdikleri anlayıştan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."