İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 22 Temmuz su kesintisi programı

İzmir'de, bağlantı çalışması nedeniyle 17 mahallede 24 saat süreyle su kesintisi gerçekleştirecek. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yayımlanan duyuruyla su kesintisi yaşanacak İzmir ilçeleri duyuruldu. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 22 Temmuz su kesintisi programı - 1

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) 22 Temmuz Salı günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve kesinti saatlerini açıkladı. Buna göre kentte planlı kesintilerin yaşanacağı ilçeler duyuruldu.

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İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 22 Temmuz su kesintisi programı - 2

Programa göre, bağlantı çalışmaları nedeniyle Konak ilçesinin birçok mahallesine su verilemeyecek.

İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU 22 Temmuz su kesintisi programı - 3

İZSU'DAN YAPILAN AÇIKLAMA

İZSU'dan yapılan açıklamada;

"Değerli Vatandaşlarımız,

Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında yapılacak bağlantı çalışmaları nedeniyle 22.07.2025 Salı günü saat 09:00 ile 23.07.2025 Çarşamba günü saat 09:00 arasında 24 saat süre ile Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı

Mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunar; gösterdikleri anlayıştan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz."

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