İzmir'de sular ne zaman gelecek? (İZSU 24 Haziran su kesintisi programı)

İZSU'dan yapılan son açıklamaya göre, 24 Haziran 2025 Salı günü İzmir'in birçok mahallesinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle su kesintisi yaşandı. Ekipler arızanın etkilediği bölgelere göre farklı saatlerde çalışmayı tamamlayacak. İşte, İzmir'de suyu kesilen mahallelerin listesi ve arıza çalışmasının biteceği saatler...



24 HAZİRAN SU KESİNTİSİ PROGRAMININ AYRINTILARI