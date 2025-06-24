İzmir'de sular ne zaman gelecek? (İZSU 24 Haziran su kesintisi programı)
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), su kesintisi programını paylaştı. İZSU 24 Haziran su kesintisi programına göre, Foça, Güzelbahçe, Karaburun, Menderes, Menemen gibi birçok İzmir ilçesine su verilemeyecek. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?
İZSU'dan yapılan son açıklamaya göre, 24 Haziran 2025 Salı günü İzmir'in birçok mahallesinde meydana gelen teknik arıza nedeniyle su kesintisi yaşandı. Ekipler arızanın etkilediği bölgelere göre farklı saatlerde çalışmayı tamamlayacak. İşte, İzmir'de suyu kesilen mahallelerin listesi ve arıza çalışmasının biteceği saatler...