İzmir'de tablo kötüleşiyor: 11 ilçede su kesintileri başlıyor

SU KESİNTİSİ BAŞLIYOR

Kentte su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle bugünden itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 merkez ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi. İzmir Belediyesi de vatandaşları sosyal medya hedabından bilgilendirdi.

Yapılan açıklamada "Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle, İzmir’de 6 Ağustos’tan itibaren gece saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı su kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler, 21 Ağustos’a kadar dönüşümlü olarak devam edecektir." denildi.