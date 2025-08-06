İzmir'de tablo kötüleşiyor: 11 ilçede su kesintileri başlıyor
İzmir'in barajlarındaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. Su tüketiminin yoğun olduğu 11 merkez ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacak.
İzmir'in içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.
Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle tam doluluğa ulaşamayan barajlar, bu yılın 7 ayında da beklediği yağışları alamadı.
Yetersiz yağışlarla beraber iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar ve bilinçsiz tüketim barajlardaki su seviyelerine olumsuz yansıdı.