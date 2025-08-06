İzmir'de tablo kötüleşiyor: 11 ilçede su kesintileri başlıyor

İzmir'in barajlarındaki su seviyesi düşmeye devam ediyor. Su tüketiminin yoğun olduğu 11 merkez ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacak.

İzmir'de tablo kötüleşiyor: 11 ilçede su kesintileri başlıyor - 1

İzmir'in içme suyu ihtiyacının karşılandığı barajlardaki su seviyesi düşmeye devam ediyor.

Geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle tam doluluğa ulaşamayan barajlar, bu yılın 7 ayında da beklediği yağışları alamadı.

Yetersiz yağışlarla beraber iklim değişikliğine bağlı artan sıcaklıklar ve bilinçsiz tüketim barajlardaki su seviyelerine olumsuz yansıdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de tablo kötüleşiyor: 11 ilçede su kesintileri başlıyor - 2

GEÇEN YILA GÖRE REKOR DÜŞÜŞ

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) verilerine göre, 6 Ağustos 2025 itibarıyla kente içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları, geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde azaldı.

İzmir'de tablo kötüleşiyor: 11 ilçede su kesintileri başlıyor - 3

İzmir'in içme suyu ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı'nda doluluk yüzde 7,97 olarak ölçüldü. Bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 22,55 seviyesindeydi.

Doluluk oranı Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 2,83, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 57,55, Ürkmez Barajı'nda yüzde 10,36 ve Balçova Barajı'nda yüzde 27,66'ya kadar geriledi.

İzmir'in su ihtiyacını karşılayan kaynaklar arasında yer alan Manisa'daki Gördes Barajı'nda ise geçen yıl yüzde 6,13 olan doluluk yüzde 0,08 olarak ölçüldü.

İzmir'de tablo kötüleşiyor: 11 ilçede su kesintileri başlıyor - 4

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2023 yılı verilerine göre parklarda yıllık 5 milyon metreküplük bir su tüketimi olduğu kaydedilmişti.

İzmir'de tablo kötüleşiyor: 11 ilçede su kesintileri başlıyor - 5

SU KESİNTİSİ BAŞLIYOR

Kentte su kaynaklarının kritik seviyelere gerilemesi nedeniyle bugünden itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 merkez ilçede planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacak.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (İZSU) yapılan açıklamada, 6 Ağustos'tan itibaren su tüketiminin yoğun olduğu 11 ilçede saat 23.00-05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintilerine başlanacağı belirtildi. İzmir Belediyesi de vatandaşları sosyal medya hedabından bilgilendirdi.

Yapılan açıklamada "Kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle, İzmir’de 6 Ağustos’tan itibaren gece saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı su kesintileri uygulanacaktır. Kesintiler, 21 Ağustos’a kadar dönüşümlü olarak devam edecektir." denildi.

İzmir'de tablo kötüleşiyor: 11 ilçede su kesintileri başlıyor - 6

VATANDAŞLARDAN TEDBİR

İzmirliler de su kesintilerine karşı önlemler aldı.

Bayraklı'da yaşayan İsmail Aşkan da kesintiden etkilenmemek için önlem aldığını aktararak, şunları kaydetti:

"Evdeki boş kovaları ve tencereleri suyla doldurduk. Su tasarrufu da yapıyoruz, idareli kullanıyoruz. Ama su kesilmese daha iyi olur çünkü hava çok sıcak. Mesela ben çok terledim, banyo yapmam lazım ama akşam olsa yapamayacağım."

Konak'ta yaşayan Murat ve Hikmet Çeltek çifti ise suyun çok önemli olduğunu dile getirerek, tedbiren evdeki boş kovaları doldurduklarını, suyu tasarruflu kullandıklarını ve yemek pişirme ile temizlik işlerini akşama bırakmadan gündüz saatlerinde yapacaklarını ifade etti.

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