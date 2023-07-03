İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı

İzmir’in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı - 1

İzmir’in Kiraz ilçesinde bir tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı - 2

Yağlar Mahallesi'nde ekin tarlasında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.

İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı - 3

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 2 uçakla havadan 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor.

İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı - 4
İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı - 5
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