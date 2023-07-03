İzmir'de tarlada başlayan yangın ormana sıçradı
İzmir’in Kiraz ilçesinde ekin tarlasında çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
İzmir’in Kiraz ilçesinde bir tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
İzmir’in Kiraz ilçesinde bir tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Yağlar Mahallesi'nde ekin tarlasında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Dumanı fark edenler, durumu orman ekiplerine bildirdi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ve 2 uçakla havadan 14 arazöz, 4 su ikmal ve 3 dozerle karadan müdahale ediliyor.