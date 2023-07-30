İzmir’de üç ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor)
İzmir’in üç ayrı noktasında orman yangını çıktı. Güzelbahçe, Urla ve Kemalpaşa’daki yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kemalpaşa’daki yangın kontrol altına alındı. Güzelbahçe’de alevlerle mücadele sürerken, otoyolda başlayan yangın nedeniyle İzmir - Çeşme Otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı.
İzmir’de 3 ayrı orman yangını çıktı.
Kemalpaşa’daki yangın kontrol altına alınırken, Güzelbahçe ve Urla’da İzmir-Çeşme Otoyolu’ndaki bir araçta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında alevlerle mücadele sürüyor.