İzmir’de üç ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor)

İzmir’in üç ayrı noktasında orman yangını çıktı. Güzelbahçe, Urla ve Kemalpaşa’daki yangınlara ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Kemalpaşa’daki yangın kontrol altına alındı. Güzelbahçe’de alevlerle mücadele sürerken, otoyolda başlayan yangın nedeniyle İzmir - Çeşme Otoyolu bir süre trafiğe kapatıldı.

İzmir’de üç ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 1

İzmir’de 3 ayrı orman yangını çıktı.

Kemalpaşa’daki yangın kontrol altına alınırken, Güzelbahçe ve Urla’da İzmir-Çeşme Otoyolu’ndaki bir araçta başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında alevlerle mücadele sürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de üç ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 2

İZMİR - GÜZELBAHÇE

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yaka Mahallesi'nde yerleşim birimleri yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İzmir’de üç ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 3

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 22 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 3 dozerle çalışma başlatıldı.

İzmir’de üç ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 4

İZMİR - URLA

Güzelbahçe’deki yangın sürerken, İzmir'den bir yangın haberi daha geldi.

İzmir-Çeşme Otoyolu üzerindeki Urla - Zeytinler kavşağı mevkisinde seyir halindeki bir otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sürücü tarafından güvenlik şeridine çekilen otomobildeki yangın, yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına ilk müdahaleyi Güzelbahçe ilçesi Yaka mahallesinde devam eden yangında görevli hava ekipleri yaptı.

İzmir’de üç ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 5

OTOYOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI

Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 3'ü askeri olmak üzere 12 helikopter, 18 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 4 dozer ile müdahale ediliyor.

Yangının rüzgarın etkisiyle yolun karşı tarafına da sıçraması üzerine İzmir-Çeşme Otoyolu güvenlik amaçlı çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı.

İzmir’de üç ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 6

Otoyol üzerinden İzmir'den Çeşme istikametine giden araçlar Mordoğan yol ayrımında, Çeşme'den İzmir istikametine seyreden araçlar da Zeytinler kavşağından İzmir-Çeşme kara yoluna yönlendirildi.

Otoyolda trafik bir süre sonra normale döndü.

İzmir’de üç ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 7

İZMİR - KEMALPAŞA (ALEVLER KONTROL ALTINDA)

Kemalpaşa ilçesindeki yangın, Atatürk Mahallesi Tepeevler mevkisinde saat 12.00 sıralarında başladı.

Yerleşim birimlerine yakın konumda ve sarp arazideki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 4 helikopter, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozerin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi.

İzmir’de üç ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 8

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İzmir’de üç ayrı noktada orman yangını (Havadan ve karadan müdahale sürüyor) - 9

SAKARYA - TARAKLI (ALEVLER KONTROL ALTINDA)

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde çıkan, karadan ve havadan müdahale edilerek yaklaşık 3 buçuk saatte kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, dün 17.35 sıralarında Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ormana yayılırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, tedbir amaçlı sağlık ekibi ve 3 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler hem karadan hem havadan yangını söndürmek için seferber oldu. 3 helikopter, 17 arazöz, 13 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve yangın söndürme ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın, akşam saat 21.10’da kontrol altına alındı.

Yaklaşık 15 hektar alanın yandığı değerlendirilen alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

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