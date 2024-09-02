İzmir'de dehşet: Gasp, soygun, cinayet (2 ölü, 1 ağır yaralı)
İzmir'de Bülent Şengün isimli şüpheli ilk taksici Arif Karabacak'ı gasbederek tabancayla öldürdü. Ardından yoldan geçen bir hafif ticari aracı gasbeden Şengün, hafif ticari araçla gittiği marketi de soymaya çalıştı. Şüpheli, kendisine direnen iş yeri çalışanı İlayda Algar'ı ağır yaralayıp ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbederek tabancayla vurup öldürdü. Polis ekipleri, saldırganı havaalanı yolu üzerinde gasbettiği araç ve suç aletiyle yakaladı.
İzmir'de gece saatlerinde bir şüpheli, dehşet saçtı.
Ayrancılar Mahallesi'nde Arif Karabacak'ın kullandığı taksiye binen Bülent Şengün, Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Bülent Şengün, taksici Karabacak'ı bir tarlada gasbetti.