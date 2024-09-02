İzmir'de dehşet: Gasp, soygun, cinayet (2 ölü, 1 ağır yaralı)

İzmir'de Bülent Şengün isimli şüpheli ilk taksici Arif Karabacak'ı gasbederek tabancayla öldürdü. Ardından yoldan geçen bir hafif ticari aracı gasbeden Şengün, hafif ticari araçla gittiği marketi de soymaya çalıştı. Şüpheli, kendisine direnen iş yeri çalışanı İlayda Algar'ı ağır yaralayıp ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbederek tabancayla vurup öldürdü. Polis ekipleri, saldırganı havaalanı yolu üzerinde gasbettiği araç ve suç aletiyle yakaladı.

İzmir'de dehşet: Gasp, soygun, cinayet (2 ölü, 1 ağır yaralı) - 1

İzmir'de gece saatlerinde bir şüpheli, dehşet saçtı.

Ayrancılar Mahallesi'nde Arif Karabacak'ın kullandığı taksiye binen Bülent Şengün, Yazıbaşı Mahallesi'nde gitti. Yanında tabanca bulunan Bülent Şengün, taksici Karabacak'ı bir tarlada gasbetti.

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İzmir'de dehşet: Gasp, soygun, cinayet (2 ölü, 1 ağır yaralı) - 2

Tabancayla Karabacak'ı ensesinden vuran şüpheli, takside bulunan paraları alarak kaçtı.

İzmir'de dehşet: Gasp, soygun, cinayet (2 ölü, 1 ağır yaralı) - 3

Yola çıkan Bülent Şengün, bu sefer sürücüsü öğrenilemeyen bir hafif ticari aracı gasbetti. Bu araçla kaçan Şengün, Torbalı ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'ne giderek bir markete girdi. Marketi de soymaya çalışan Şengün, kendisine direnen market çalışanı İlayda Algar'ı tabancayla vurarak kayıplara karıştı. 

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İzmir'de dehşet: Gasp, soygun, cinayet (2 ölü, 1 ağır yaralı) - 4

ATM'DEN PARA ÇEKEN KİŞİYİ DE GASBEDİP TABANCAYLA VURDU

Art arda suç işleyen Bülent Şengün, gasbettiği hafif ticari araçla Karabağlar ilçesine geldi. Şengün, Paşaköprü Mezarlığı yakınındaki bir ATM'den para çeken Engin K.'yı da gasbedip tabancayla vurdu.

Hafif ticari araçla kaçan Şengün, Menderes ilçesine bağlı Gümüldür Mahallesi'ne gittiği sırada, polis ekipleri, saldırganı havaalanı yolu üzerinde gasbettiği araç ve suç aletiyle yakaladı.

İzmir'de dehşet: Gasp, soygun, cinayet (2 ölü, 1 ağır yaralı) - 5

Gözaltına alınan şüpheli, Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bülent Şengün'ün Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

İzmir'de dehşet: Gasp, soygun, cinayet (2 ölü, 1 ağır yaralı) - 6

TAKSİCİ VE ATM'DAN PARA ÇEKEN KİŞİ ÖLDÜ, MARKET ÇALIŞANI AĞIR YARALI

Bülent Şengün'ün gasbettiği Arif Karabacak ile ATM'den para çeken Engin K.'nın yaşamını yitirdiği, market çalışanı İlayda Algar'ın ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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