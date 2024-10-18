İzmir'de vazgeçen donöre dava: Benim oğlumu ölüm korkusuyla yaşattı

Donörün vazgeçtiğini öğrendiğinde çok üzüldüğü anlatan acılı anne, "Benim çocuğumdan kim bir saniyesini aldıysa onun hesabını sormak istiyorum. Donör hukuken değil ama vicdanen suçlu. Nasıl bir çocuğu yok ettiğinin farkında mıdır acaba? Bir kadın, o da belki annedir, belki anne adayıdır. Benim oğlumu 12-13 gün ölüm korkusuyla yaşattı, aynı acıları yaşasın." dedi.