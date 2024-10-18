İzmir'de vazgeçen donöre dava: Benim oğlumu ölüm korkusuyla yaşattı

Lenf kanseri nedeniyle kemik iliği nakli bekleyen 20 yaşındaki Cem Şahin, bağışçının son anda vazgeçmesi sonrası Haziran ayında hayatını kaybetmişti. Anne Filiz Şahin, olayı yargıya taşıdı. Donör, doktorlar, hastane ve bazı kurumlar hakkında şikayetçi oldu. Anne Şahin, "Benim çocuğumdan kim bir saniyesini aldıysa onun hesabını sormak istiyorum. Benim oğlumu 12-13 gün ölüm korkusuyla yaşattı, aynı acıları yaşasın." dedi.

İzmir'de vazgeçen donöre dava: Benim oğlumu ölüm korkusuyla yaşattı - 1

İzmir'de lenfoma kanseri teşhisi konulan ve kök hücre nakli olması gereken Cem Şahin, donör nakilden son anda vazgeçince öldü. Anne Filiz Şahin, hukuk mücadelesi başlattı. Şahin, donörün vicdanen suçlu olduğunu düşünüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'de vazgeçen donöre dava: Benim oğlumu ölüm korkusuyla yaşattı - 2

20 yaşındaki Cem Şahin'e, 2023 yılının mayıs ayında lenf kanseri teşhisi koyuldu. Şahin, 6 ay kemoterapi gördü. Hastalık tam olarak iyileşmedi. Doktorlar kök hücre nakline karar verdi.

İzmir'de vazgeçen donöre dava: Benim oğlumu ölüm korkusuyla yaşattı - 3

Cem'e donör aranmaya başlandı. Ailenin beklediği haber 2024 yılının mart ayında geldi.  Yoğun bir şekilde ilaç tedavisine başlanan Cem, nakile hazırlandı.

İzmir'de vazgeçen donöre dava: Benim oğlumu ölüm korkusuyla yaşattı - 4

Bu süreçte İstanbul'da yaşayan donöre da tetkikler yapıldı. Nakile iki gün kala ise donör telefonları kapattı ve bir süre açmadı. Yetkililer ona ulaştığında vazgeçtiğini söyledi.

İzmir'de vazgeçen donöre dava: Benim oğlumu ölüm korkusuyla yaşattı - 5

Cem Şahin ise 16 gün sonra yaşamını yitirdi. Anne Filiz Şahin dava sürecini başlattı. Donör, doktorlar, hastane ve bazı kurumlar hakkında şikayetçi oldu.

İzmir'de vazgeçen donöre dava: Benim oğlumu ölüm korkusuyla yaşattı - 6

Donörün vazgeçtiğini öğrendiğinde çok üzüldüğü anlatan acılı anne, "Benim çocuğumdan kim bir saniyesini aldıysa onun hesabını sormak istiyorum. Donör hukuken değil ama vicdanen suçlu. Nasıl bir çocuğu yok ettiğinin farkında mıdır acaba? Bir kadın, o da belki annedir, belki anne adayıdır. Benim oğlumu 12-13 gün ölüm korkusuyla yaşattı, aynı acıları yaşasın." dedi.

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