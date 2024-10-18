İzmir'de vazgeçen donöre dava: Benim oğlumu ölüm korkusuyla yaşattı
Lenf kanseri nedeniyle kemik iliği nakli bekleyen 20 yaşındaki Cem Şahin, bağışçının son anda vazgeçmesi sonrası Haziran ayında hayatını kaybetmişti. Anne Filiz Şahin, olayı yargıya taşıdı. Donör, doktorlar, hastane ve bazı kurumlar hakkında şikayetçi oldu. Anne Şahin, "Benim çocuğumdan kim bir saniyesini aldıysa onun hesabını sormak istiyorum. Benim oğlumu 12-13 gün ölüm korkusuyla yaşattı, aynı acıları yaşasın." dedi.
İzmir'de lenfoma kanseri teşhisi konulan ve kök hücre nakli olması gereken Cem Şahin, donör nakilden son anda vazgeçince öldü. Anne Filiz Şahin, hukuk mücadelesi başlattı. Şahin, donörün vicdanen suçlu olduğunu düşünüyor.