İzmir'de yangın: Bir mahalle tehdit altında
Anadolu Ajansı, DHA, NTV
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ekip alevlerin tehdidi altındaki Seferihisar'ın Beyler mahallesine yönlendirildi.
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1İzmir Karabağlar'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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2Çok sayıda ekip alevlerin tehdidi altındaki Seferihisar'a bağlı beyler mahallesine yönlendirildi.
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3Söndürme çalışmaları 17 helikopter, çok sayıda itfaiye ekibi ve gönüllü vatanaşlarca devam ediyor.HABERE GİT
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