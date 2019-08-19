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İzmir'de yangın: Bir mahalle tehdit altında

Anadolu Ajansı, DHA, NTV

İzmir'in Karabağlar ilçesindeki ormanlık alanda dün başlayan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Çok sayıda ekip alevlerin tehdidi altındaki Seferihisar'ın Beyler mahallesine yönlendirildi.

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    İzmir Karabağlar'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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    Çok sayıda ekip alevlerin tehdidi altındaki Seferihisar'a bağlı beyler mahallesine yönlendirildi.
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    Söndürme çalışmaları 17 helikopter, çok sayıda itfaiye ekibi ve gönüllü vatanaşlarca devam ediyor.HABERE GİT
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