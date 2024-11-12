İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı)

Baba Hakan Akça

Şahin, bir ay önce evin yan tarafında hayvanların bakıldığı bölümde de yangın çıktığını kaydederek, “Orada çıkış sebebini tam olarak sorgulamadık. Boş oda gibi bir yerdi. Çocuklar içerde değildi orada bir tane köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü.” ifadelerini kullandı.

Annenin babaannesi Ayşe Açar, beş çocuğunun beşinin de ölmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Ellerinden bir şey gelmediğini ifade eden Açar, en son bir ay kadar önce görüştüklerini, eve zaman zaman ziyarete geldiklerini ancak yatacak yer olmadığı için kalmadıklarını kaydetti.

Açar, “Kendilerini bilmeden gittiler. Biz geldiğimizde kucağımızdan inmezlerdi.” dedi.