İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı)
İzmir’de dün akşam bir trajedi yaşandı. Topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan’ın beş çocuğu, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can verdi. Akcan ailesinin komşuları, ailenin evinin kapısında kilit olmadığını, anne Akcan’ın çocuklar dışarı çıkmasın diye PVC kapının kolunu çıkarıp evden ayrıldığını kaydetti. Komşular, aynı evin yan tarafında daha önce de yangın çıktığını belirterek, altı köpeğin öldüğünü anlattı. Yangında çocuklarını yitiren annenin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Anne Akcan, eve geri döndüğünde evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi. Anne Melisa Sinem Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İzmir’de dün akşam saatlerinde bir trajedi yaşandı.
Bir anne, yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakıp, topladığı hurdaların parasını almaya gitti.
Bu esnada evde devrilen elektrikli soba devrildi, çıkan yangında beş çocuk can verdi.