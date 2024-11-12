İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı)

İzmir’de dün akşam bir trajedi yaşandı. Topladığı hurdaların parasını almak için evden çıkan anne Melisa Sinem Akcan’ın beş çocuğu, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında can verdi. Akcan ailesinin komşuları, ailenin evinin kapısında kilit olmadığını, anne Akcan’ın çocuklar dışarı çıkmasın diye PVC kapının kolunu çıkarıp evden ayrıldığını kaydetti. Komşular, aynı evin yan tarafında daha önce de yangın çıktığını belirterek, altı köpeğin öldüğünü anlattı. Yangında çocuklarını yitiren annenin ilk ifadesi de ortaya çıktı. Anne Akcan, eve geri döndüğünde evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi. Anne Melisa Sinem Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 1

İzmir’de dün akşam saatlerinde bir trajedi yaşandı.

Bir anne, yaşları 1 ila 5 arasında değişen beş çocuğunu evde bırakıp, topladığı hurdaların parasını almaya gitti.

Bu esnada evde devrilen elektrikli soba devrildi, çıkan yangında beş çocuk can verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 2

Yangın sırasında yaşananları, ailenin komşuları anlattı.

Ailenin komşularından Soner Şahin, gazetecilere yangının dün saat 19.30 sıralarında çıktığını söyledi.

Çocukların annesi Melisa Sinem Akcan’ın çığlıklarını duyduklarını anlatan Şahin, “‘Esma Teyze koş, çocuklarım öldü’ diye bir bağrışma duydum. Annem koşturdu, arkasından ben ve babam koştuk. Babamın elinde fener vardı. Olay anında burası karanlıktı. Evin içine koşturduk, içerde duman vardı. Annesi de çocukları dışarı çıkarıyordu. Beşinin de zaten hayatını kaybettiğini anladım, dumandan zehirlenmişlerdi. Bir çocukta yanıklar vardı, kararmışlardı.” dedi.

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 3

Anne Melisa Sinem Akcan

FACİA ‘GELİYORUM’ DEMİŞ: “KAPININ KOLUNU ÇIKARTIP AYRILIYORMUŞ”

Şahin, annenin plastik ve hurda toplayarak geçimini sağladığını, alışveriş yapmak için evden ayrıldığını öğrendiklerinin ifade etti.

Annenin kendilerine sobanın devrilmesi sonucu yangının çıktığını söylediğini belirten Şahin, “Kapılarda kilit yok ama pvc kapı olduğundan kapıyı çekip pvc kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından, bize de öyle söyledi. Kapıyı çocuklar açmasın diye. Zaten çocukların açma gücü yoktu. Çocuklar zaten 5,4,3 yaşlarındaydı.” diye konuştu.

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 4

Baba Hakan Akça

Şahin, bir ay önce evin yan tarafında hayvanların bakıldığı bölümde de yangın çıktığını kaydederek, “Orada çıkış sebebini tam olarak sorgulamadık. Boş oda gibi bir yerdi. Çocuklar içerde değildi orada bir tane köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlar da yanarak öldü.” ifadelerini kullandı.

Annenin babaannesi Ayşe Açar, beş çocuğunun beşinin de ölmesinin çok zor olduğunu söyledi.

Ellerinden bir şey gelmediğini ifade eden Açar, en son bir ay kadar önce görüştüklerini, eve zaman zaman ziyarete geldiklerini ancak yatacak yer olmadığı için kalmadıklarını kaydetti.

Açar, “Kendilerini bilmeden gittiler. Biz geldiğimizde kucağımızdan inmezlerdi.” dedi.

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 5

Hatice Tosça ise yangının çıktığı evin yanında oğlunun iş yeri olduğunu söyledi.

Oğlunun iş yerinden ayrıldıktan sonra yangının çıktığını anlatan Tosça, “30 dakika sonra telefon geldi. Oğlum 'Anne Hakan'ın çocukları zehirlenerek öldü' dedi. Aileyi tanıyorum.” ifadelerini kullandı.

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 6

ÇOCUKLARDAN GERİYE KALANLAR...

Ekiplerin yangının çıktığı evdeki incelemeleri sürüyor.

Yangının söndürüldüğü evin bahçesinde çocuklara ait oyuncaklar ve ailenin bakımını üstlendiği bir köpeğin bulunduğu görüldü.

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 7

"ÇOCUKLAR DUMANDAN ZEHİRLENDİ"

Yangında hayatını kaybeden 5 çocuğun otopsi işlemleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda başladı.

Otopsideki ilk bulgulara göre çocukların yangında açığa çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.

Çocukların vücudunda yanık olmadığı ifade edildi.

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 8

ANNENİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından fenalaştığı için Selçuk Devlet Hastanesinde tedavi gören ve soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Melisa Sinem Akcan, tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

Akcan’ın polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

Akcan, ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söyledi.

Adliyeye sevk edilen Anne Melisa Sinem Akcan, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışı yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 9

GERİYE OYUNCAKLARI KALDI

Yanan evde hayatını kaybeden beş kardeşten geriye oyuncakları kaldı.

Çocukların pencere kenarındaki sapanları ve balkonda asılı oyuncak kaydırakları görenlerin yüreğini burktu.

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 10

EN ACI VEDA: TABUTLARI YAN YANA KONULDU

5 kardeş için Selçuk ilçesi Tahsinağa Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede 5 kardeşin tabutları yan yana konuldu.
5 çocuğunun cesedini gören ve hastanede bulunan anne sık sık baygınlık geçirdiği için cenazeye katılamazken, cezaevinde bulunan baba Hakan Akcan, jandarma nezaretinde özel izinle camiye getirilerek cenaze namazına katıldı. Baba Akcan, ellerindeki kelepçeler çözülerek, cenaze namazını gözyaşları içerisinde kıldı.

İMAM HELALLİK ALDIRMADI

Cenaze namazına Selçuklu vatandaşlar da yoğun katılım gösterdi. Kılınan namazın ardından, namazı kıldıran imam çocukların günahsız olduklarını belirterek helallik aldırmadı.

Kardeşlerin cenazesi, gözyaşları içerisinde Acarlar Mahalle Mezarlığına defnedildi.

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 11

NE OLMUŞTU?

Selçuk ilçesinde, dün Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde yangın çıkmış, evde yalnız olan ve dumandan etkilendiği belirlenen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) hayatını kaybetmişti.

İzmir’de yangın trajedisi | Beş çocuğun can verdiği facia “geliyorum” demiş! (Annenin ilk ifadesi ortaya çıktı) - 12

Çocuklarının babasının cezaevinde olduğu belirtilirken olay sırasında dışarda olan anne Melisa Sinem Akcan hakkında gözaltı kararı verilmişti.

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