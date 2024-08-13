İzmir'de yetişiyor, Ruslar kapış kapış alıyor! Dünya pazarında beğeni topluyor
İzmir'in Selçuk ilçesinde üretilen şeftaliler, dünya pazarlarında beğeni topluyor. En büyük pazarı oluşturan Rusya'ya 1 yıl önce Türkiye'den 113 bin ton şeftali ihraç edilirken, bu rakam yılın ilk 7 ayında 129 bin tona ulaştı. İhracattaki 66 ülke arasında en büyük paya sahip Rusya'dan elde edilen gelir de 128 milyar 391 milyon dolar oldu.
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) verilerine göre; Türkiye'nin, 1 Ocak-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında şeftali ihracatı, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 16,9'luk artışla 161 bin tondan 188 bin tona yükseldi.