İzmir'de yetişiyor, Ruslar kapış kapış alıyor! Dünya pazarında beğeni topluyor

Şeftali pazarı, en çok Rusya, Ukrayna, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinden oluşuyor. Ama en büyük pazarımız Rusya'da. Bu yıl şeftalide yüzde 16 ihracat artışı var. Döviz kuru olarak da şeftali de yüzde 20 artış var. Bu yıl 186 milyon dolar şeftali ihracatı yapıldı" diye konuştu.