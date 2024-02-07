İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: Holdingin patronu ve eşi ile 25 kişi gözaltında
İzmir’de faaliyet gösteren bir holdingin yöneticisi, 2,5 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyor. Holding sahibinin, satışını yaptıkları tokenla; kripto para piyasalarında para kazanacakları ve drone fabrikası kuracakları iddiasıyla, çok sayıda kişiyi tuzağa düşürdüğü öne sürüldü. Toplanan paranın 2,5 milyar lira seviyesinde olduğu belirtiliyor. İddialar üzerine başlatılan soruşturmada, aralarında holdingin sahibi S.O. ile eşinin de bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı, 3 kişi ise aranıyor.
İzmir’de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.