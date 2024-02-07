İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı

İzmir’de faaliyet gösteren bir holdingin yöneticisi, 2,5 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyor. Holding sahibinin, satışını yaptıkları tokenla; kripto para piyasalarında para kazanacakları ve drone fabrikası kuracakları iddiasıyla, çok sayıda kişiyi tuzağa düşürdüğü öne sürüldü. Toplanan paranın 2,5 milyar lira seviyesinde olduğu belirtiliyor. İddialar üzerine harekete geçen savcılık, aralarında holdingin sahibi ve eşinin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı - 1

İzmir’de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı - 2

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek kar vaadiyle 30 kişiden 23 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen, bir holdingin sahibi S.O, eşi S.O. ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakalamak için Çiğli ilçesindeki şirket binası ile bazı adreslere operasyon düzenledi.

İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı - 3

Holding binası ve bağlı işletmelerinde de arama başlatıldı.

Holding binasının boş olduğu ve şirket tabelalarının sökülmüş olması dikkat çekti.
İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı - 4

“DRONE FABRİKASI” YALANIYLA 2,5 MİLYAR LİRA TOPLADILAR

Zanlıların satışını yaptıkları tokenla, kripto piyasalarında para kazandıracaklarını ve drone fabrikası kurarak kar payı dağıtacaklarını vadettiği, bu yöntemlerle yaklaşık 2 bin 500 kişiden 2,5 milyar lira topladıkları öne sürüldü.

İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı - 5

VİDEO MESAJLA MAĞDURLARA SESLENDİ

İddiaların odağındaki holdingin patronu S.O’nun yurt dışına kaçtığı iddia edildi. İddialar üzerine, mağdurlara video mesajla seslenen S.O., “Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin, o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak.” dedi.

“En başında hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umrumda değil.” diyen S.O., “Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim.” şeklinde konuştu.
İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı - 6

LÜKS HAYATLARINI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTILAR

S.O.’nun sosyal medyada paylaştığı bir videoda lüks yaşamlarını gözler önüne serdiği görüldü.

İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı - 7

Holdingin bahçesinde eşi ile beraber yürüyen S.O.’nun, iki büyük hediye paketinin kurdelesini eşine açtırdığı, eşinin “İnanmıyorum” diyerek şaşkınlık yaşadığı, açılan paketlerde lüks spor arabaların ortaya çıktığı görüldü.

İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı - 8

Biri siyah, diğeri kırmızı renkteki iki otomobili gören eşinin, S.O.’ya sarıldığı da video görüntülerinde yer alıyor.

İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı - 9
İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı - 10
İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı - 11
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