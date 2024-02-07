İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı

VİDEO MESAJLA MAĞDURLARA SESLENDİ

İddiaların odağındaki holdingin patronu S.O’nun yurt dışına kaçtığı iddia edildi. İddialar üzerine, mağdurlara video mesajla seslenen S.O., “Buradayım, canlıyım, kanlıyım. Sizin beni rahat bırakmamalarınıza rağmen sistemimi kuruyorum, kurdum. Hızlı bir şekilde oraya fon girişlerini de sağlıyorum ve kazandıkça, sırayla azar azar hepinize merak etmeyin, o çok sevdiğiniz paralarınız yatacak.” dedi.

“En başında hangi noktadaysam yine hala aynı noktadayım. Canım, ciğerim dediğim abim-kardeşim dediğim insanların arkamdan söyledikleri umrumda değil.” diyen S.O., “Herkes haklı. Ama bu işi yine çözecek olan benim. Sahadayım, hiçbir yere gitmedim.” şeklinde konuştu.