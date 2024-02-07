İzmir’de drone fabrikası vaadiyle milyarlık vurgun: İddiaların odağındaki holding sahibinin paylaşımları ortaya çıktı
İzmir’de faaliyet gösteren bir holdingin yöneticisi, 2,5 milyar liralık vurgun yapmakla suçlanıyor. Holding sahibinin, satışını yaptıkları tokenla; kripto para piyasalarında para kazanacakları ve drone fabrikası kuracakları iddiasıyla, çok sayıda kişiyi tuzağa düşürdüğü öne sürüldü. Toplanan paranın 2,5 milyar lira seviyesinde olduğu belirtiliyor. İddialar üzerine harekete geçen savcılık, aralarında holdingin sahibi ve eşinin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
İzmir’de bir holdingin yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 30 kişi hakkında yüksek kar vaadiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.