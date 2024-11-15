İzmir’de feci olay: Apartmandaki haşere ilaçlaması bebeği hayattan kopardı
İzmir’in Konak ilçesinde haşere ilaçlaması yapılan apartmanın sakinleri zehirlendi. Apartmanda yaşayan ailelerden birinin 1 yaşındaki bebeği, yaşamını yitirdi. İzmir Valiliği, olayla ilgili olarak ilaçlamayı gerçekleştiren firmanın üç personelinin gözaltına alındığını açıkladı. Güvenlik önlemi alınan ve araç trafiğine kapatılan mahallede, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer ekipleri tarafından çalışma yapıldı.
İzmir’in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen 1 yaşındaki erkek bebek yaşamını yitirdi.