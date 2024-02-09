İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı

İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı’nın da aralarında olduğu 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında basın mensuplarının "Paralar nerede?" sorusuna Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette." dedi. Ocakçı'nın ifadesinde yaptığı işin yasal olduğunu, pişman olmadığını belirtip, "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım" dedi.

İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı - 1

Yozgat'ta drone fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonda gözaltı sayısı 32’ye yükseldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı - 2

İzmir’de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding’in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı (34) ve eşi Seçilay Ocakçı (30), geçen çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları sırda Adana’da, saklandıkları ikamette polis tarafından yakalanmıştı.

Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı’nın yanı sıra yakalanan 2 zanlı da Adana'dan İzmir’e getirilmişlerdi.

İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı - 3

Ocakçı çiftinin yanı sıra İzmir'de bulunan 27 şüpheli, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edildi.

Yakalananların arasında Sedat Ocakçı’ya yardım ve yataklık eden 1 kişinin olduğu, Ankara’da bulunan 2 kişinin ise Ocakçı ile iş birliği yaptığı tespit edildi.

İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı - 4

Antalya ve Ankara’da 2, Aksaray’da ise yakalanan 1 kişinin, İzmir’deki şüphelilerle birlikte eş zamanlı adliyeye sevk edildiği ve mahkemeye SEGBİS aracılığıyla katılacakları öğrenildi. Ayrıca, firari olan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı - 5

"HERKES PARASINI ALACAK"

Sevk esnasında basın mensuplarının "paralar nerede?" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette." dedi.

İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı - 6

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Sedat Ocakçı ve eşinin polisteki ifadeleri de ortaya çıktı. Sedat Ocakçı'nın ifadesinde yaptığı işin yasal olduğunu, pişman olmadığını belirtip, "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım." dedi.

Seçilay Ocakçı'nın ise suçlamaları kabul etmediğini, şirket faaliyetleri ile hiçbir alakası olmadığını, yatırımlarla kocasını ilgilendiğini söylediği öğrenildi.

Buna karşın şirket yönetiminde Sedat Ocakçı ile eşinin isminin de yer aldığı ve holdingin 13 kişilik yönetim kurulu üyelerinin tamamının gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca şirkette hiçbir bağlantısının olmadığını söylemesine karşın Seçilay Ocakçı adına özel hazırlanmış bir tuvaletin de şirket binasında bulunduğu kaydedildi.

İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı - 7

5 MİLYARI AŞKIN VURGUN

Ocakçı Holding sahibi Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai’ye kaçtığını iddia etti. Paraları ödeyeceğini söyleyen ve o süreçte kayıplara karışan iş insanı Sedat Ocakçı’nın aylık yüzde 17’lik faiz verileceği vaadiyle paralar toplandığı ve bu şekilde büyük vurgun yaptığı öğrenilmişti.

İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı - 8

MAĞDURLAR ÇOĞALIYOR

Geçen günlerde ise holding binasının girişindeki levhalar kaldırılınca ve binaya kiralık pankartı asılınca mağdurlar da ortaya çıkmış; evini ve arabasını satıp kredi çeken, elindeki paraları teslim eden mağdurlar ise Çiğli ilçesindeki Hira Danışmanlık Eğitim ve Yazılım önünde toplanmıştı.

İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı - 9

EMEKLİ TUĞGENERAL DE GÖZALTINDA

Öte yandan, gözaltına alınan şüpheliler arasındaki holdinge bağlı şirketlerden Metayıldız Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan da olduğu öğrenildi.

İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı - 10

Emekli Tuğgeneral Alkan’ın ise Sedat Ocakçı'nın geçmişte komutanı olduğu iddia ediliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER