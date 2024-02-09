İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Sedat Ocakçı ve eşinin polisteki ifadeleri de ortaya çıktı. Sedat Ocakçı'nın ifadesinde yaptığı işin yasal olduğunu, pişman olmadığını belirtip, "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım." dedi.



Seçilay Ocakçı'nın ise suçlamaları kabul etmediğini, şirket faaliyetleri ile hiçbir alakası olmadığını, yatırımlarla kocasını ilgilendiğini söylediği öğrenildi.



Buna karşın şirket yönetiminde Sedat Ocakçı ile eşinin isminin de yer aldığı ve holdingin 13 kişilik yönetim kurulu üyelerinin tamamının gözaltına alındığı belirtildi. Ayrıca şirkette hiçbir bağlantısının olmadığını söylemesine karşın Seçilay Ocakçı adına özel hazırlanmış bir tuvaletin de şirket binasında bulunduğu kaydedildi.