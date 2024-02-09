İzmir'deki 5 milyar 123 milyon TL'lik vurgunda yeni ayrıntılar: 3 bini aşkın kişi dolandırıldı
İzmir'de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı’nın da aralarında olduğu 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında basın mensuplarının "Paralar nerede?" sorusuna Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar faaliyette." dedi. Ocakçı'nın ifadesinde yaptığı işin yasal olduğunu, pişman olmadığını belirtip, "Hiçbir zaman kaybetmem, hep kazanırım" dedi.
Yozgat'ta drone fabrikası kurma vaadiyle tanınan Ocakçı Holding ile ilgili operasyonda gözaltı sayısı 32’ye yükseldi.