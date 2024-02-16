İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı

İzmir’de 5 milyar liralık vurgunla suçlanan Ocakcı Holding’in sahibi Sedat Ocakcı’nın topladığı tüm paraları kripto paraya çevirdiği, yeğeninin bu paralarla Dubai’ye kaçtığı belirlendi. Mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddeden Ocakcı, kendisinin mağdur edildiğini öne sürüp, FETÖ’cülerin ve mafyanın hedefi olduğunu iddia etti.

İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı - 1

Dünyanın ilk şehir tokenine 15 milyon liralık yatırım yaparak gündeme gelen Ocakcı Holding’de, holdingin sahibi Sedat Ocakcı’nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, 1 Ocak’ta kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı.

Yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vadettiği, ayrıca drone fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi.

Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL topladıkları öne sürüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı - 2

YAZILIMLA İKNA ETTİ

Sedat Ocakcı’nın ilk olarak, borsada değerlendirdiğini söyleyerek para toplamaya başladığı, ardından kripto paraya girdiği, sonrasında yazılım firması kurduğu öğrenildi.

Kripto için para topladığı sırada vatandaşları, “Bir yazılım sistemi geliştirdim. Bu sayede borsa ve kripto para işinde piyasanın iniş veya çıkış dönemleri yaşansa bile hiç kaybetmiyorum.” diyerek ikna ettiği belirtildi.

Ocakcı’nın en az yüzde 17 kar vadettiği de kaydedildi.
İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı - 3

SOĞUK CÜZDANLA DUBAI’YE KAÇTI

Sedat Ocakcı’nın yakın dönemde bütün varlığı kripto borsasına aktardığı, soğuk cüzdana yüklediği, bu varlığı şoförüyle İstanbul’daki kuzeni Salih Han’a gönderdiği öğrenildi.

Salih Han’ın bu soğuk cüzdan ile Dubai’ye kaçması üzerine Ocakcı’nın 31 Ocak’a kadar yatırımcıya ödeme yapmaması üzerine mağdurların Emniyet Müdürlüğü’ne şikayetçi oldukları kaydedildi.
İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı - 4

7 ŞUBAT’TA OPERASYON DÜĞMESİNE BASILDI

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Savcılığın talimatıyla 7 Şubat sabahı harekete geçen İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından haklarında gözaltı kararı çıkarılan, aralarında, Ocakcı Holding sahibi Sedat Ocakcı, eşi Seçilay Ocakcı ve holdinge bağlı bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan’ın da bulunduğu 30 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ocakcı Holding ve bağlı işletmelerinde arama yapıldı.

İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı - 5

OCAKCI ÇİFTİ ADANA’DA YAKALANDI

Ocakcı çifti, İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin desteğiyle Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Adana’da saklandıkları kiralık evde yakalandı.

Ocakcı çiftinin operasyon öncesi Türkiye’yi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

1 Ocak 2023’te Ocakcı Holding’i kurduğu belirtilen Sedat Ocakcı hakkında ilk olarak geçen 1 Şubat’ta İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunulduğu bildirildi.

İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı - 6

Şikayetin ardından emniyetin talebiyle mahkeme tarafından hakkında yurt dışı çıkış yasağı getirildiği kaydedilen Ocakcı’nın 5 Şubat’ta Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan eşiyle yurt dışına gitmeye çalıştığı, ancak hakkındaki yurt dışı çıkış yasağını öğrenince Adana’ya geçip, eşyalı kiralık ev tuttuğu belirtildi.

Sedat Ocakcı’nın Adana’ya gitmesindeki amacının, buradan da yasa dışı yollardan Kıbrıs’a gitmek olduğu öğrenildi.
İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı - 7

28 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler 9 Şubat günü adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden holding sahibi Sedat Ocakcı, eşi Seçilay Ocakcı ile holdingdeki bir şirketin genel müdür yardımcısı emekli Tuğgeneral Mehmet Rıfat Alkan’ın da aralarında olduğu 27 şüpheliyi tutukladı.

Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 13 Şubat’ta aranan 1 şüphelinin daha yakalanıp tutuklanması üzerine, operasyondaki tutuklu sayısı 28'e yükseldi.

Ayrıca Dubai'ye kaçan Salih Han hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı - 8

SEDAT OCAKCI’NIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sedat Ocakcı'nın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı.

17 yaşından beri borsayla uğraştığını, askeriyeden ihraç edilince borsa eğitimi aldığını belirten Ocakcı, borsa robotları kullandığını ve bu nedenle zarar etmediğini söyledi.
İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı - 9

“PARASI ÇALINAN VE MAĞDUR BENİM”

Mağdurlara paralarını vermek ve borsadan çıkmayı istediğini söyleyen Ocakcı, soğuk cüzdanı kaçıran Salih Han’ın arkasında kimin olduğunu bilmediğini, şirketinde FETÖ’den atılan 3 kişinin bulunduğunu belirterek, “Bunlar bana karşı gelen FETÖ’cüler de olabilir. Salih’e cüzdanı nakde çevirsin diye verdim. Çalındığını, mesaj attığı zaman anladım. Dubai’ye kaçtığını öğrenince, polis merkezine giderek şikayetçi oldum. Salih hakkında yakalama kararı var. Asıl parası çalınan ve mağdur olan benim.” dedi.

İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı - 10

EŞİ SOSYALLEŞSİN DİYE ODA VERMİŞ

Eşinin şirket faaliyetleriyle ilgisinin bulunmadığını söyleyen Ocakcı, “Evde durmasın, sosyal olsun diye ona şirkette bir oda yaptım. Odasında ‘yönetim başkan yardımcısı’ yazmasına rağmen imza yetkisi yoktur. Soysal medyadaki paylaşımlar, ona sürprizlerimdir.” dedi.

Olayların sosyal medyada yayılmasından sonra güven kaybettiğini, mafya tipli kişilerin hedefi olup tehdit aldığını belirten ve kaçarken yakalanan Ocakcı, Kıbrıs’a gitme amacının eşini ve kayınvalidesini bırakıp geri dönmek olduğunu ifade etti.

Ocakcı’nın ifadesinde “Ödemeleri yapacaktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum.” dediği öğrenildi.
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