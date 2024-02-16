İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı
İzmir’de 5 milyar liralık vurgunla suçlanan Ocakcı Holding’in sahibi Sedat Ocakcı’nın topladığı tüm paraları kripto paraya çevirdiği, yeğeninin bu paralarla Dubai’ye kaçtığı belirlendi. Mahkemedeki ifadesinde suçlamaları reddeden Ocakcı, kendisinin mağdur edildiğini öne sürüp, FETÖ’cülerin ve mafyanın hedefi olduğunu iddia etti.
Dünyanın ilk şehir tokenine 15 milyon liralık yatırım yaparak gündeme gelen Ocakcı Holding’de, holdingin sahibi Sedat Ocakcı’nın yeğeni siber güvenlik uzmanı Salih Han, 1 Ocak’ta kuruma ait 2,5 milyar liralık soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtı.
Yüksek kar vaadiyle paralarını verenler, dolandırıldıkları iddiasıyla polise şikayetçi oldu.
Şüphelilerin, satışını yaptıkları token ile kripto piyasalarında para kazandıracaklarını vadettiği, ayrıca drone fabrikası kurarak da yine kar sözü verdikleri öğrenildi.Şüphelilerin 3 bin 100 kişiden yaklaşık 5 milyar 123 milyon TL topladıkları öne sürüldü.