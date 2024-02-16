İzmir’deki 5 milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Yeğeni kripto paralarla Dubai’ye kaçtı, FETÖ’cüler ve mafyayı suçladı

EŞİ SOSYALLEŞSİN DİYE ODA VERMİŞ

Eşinin şirket faaliyetleriyle ilgisinin bulunmadığını söyleyen Ocakcı, “Evde durmasın, sosyal olsun diye ona şirkette bir oda yaptım. Odasında ‘yönetim başkan yardımcısı’ yazmasına rağmen imza yetkisi yoktur. Soysal medyadaki paylaşımlar, ona sürprizlerimdir.” dedi.

Olayların sosyal medyada yayılmasından sonra güven kaybettiğini, mafya tipli kişilerin hedefi olup tehdit aldığını belirten ve kaçarken yakalanan Ocakcı, Kıbrıs’a gitme amacının eşini ve kayınvalidesini bırakıp geri dönmek olduğunu ifade etti.

Ocakcı’nın ifadesinde “Ödemeleri yapacaktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Suçsuzum.” dediği öğrenildi.