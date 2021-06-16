İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor

Yunus Çayır ise aşı olabileceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Corona virüs çağımızın vebası. Artık rahat nefes almak, çocuklarımızla tatil yapabilmek istiyoruz. Aşı olmadan bunların hiçbirini yapamıyoruz. İkinci dozu da yaptırdıktan sonra rahata kavuşacağız. Bu nedenle aşı olmaya koşa koşa geldim"