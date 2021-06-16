İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında SGK'ya kayıtlı çalışanların aşı randevu sistemine dahil edilmesiyle İzmir'deki hastanelerde yaşanan yoğunluk akşam saatlerinde de sürdü.

Anadolu Ajansı 16.06.2021 - 23:09

İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 1

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ndeki aşı yoğunluğu akşam da sürüyor.

İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 2

GÜNDE 10 BİN KİŞİYE AŞI

Sağlık İl Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dün yaklaşık 10 bin kişiye randevulu olarak aşı yapılan hastanede, bugün de aşı uygulanan kişi sayısının 10 bine ulaşacağı tahmin ediliyor.

İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 3

Hastaneye ilk doz aşısını vurdurmak için gelen muhasebeci Mehmet Köse, sıranın kendisine gelmesini heyecanla beklediğini belirtti.

İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 4

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aşı uygulamasına ilişkin açıklamalarını takip ettiğini dile getiren Köse, "Dün randevumu aldım bugün de aşı yaptırmaya geldim. Salgın süresince maske mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettim, hastalığa yakalanmadım. Aşılandıktan sonra normal hayatımıza dönmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 5

Yunus Çayır ise aşı olabileceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Corona virüs çağımızın vebası. Artık rahat nefes almak, çocuklarımızla tatil yapabilmek istiyoruz. Aşı olmadan bunların hiçbirini yapamıyoruz. İkinci dozu da yaptırdıktan sonra rahata kavuşacağız. Bu nedenle aşı olmaya koşa koşa geldim"

İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 6
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 7
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 8
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 9
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 10
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 11
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 12
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 13
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 14
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 15
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 16
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 17
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 18
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 19
İzmir'deki aşı merkezlerinde akşam da yoğunluk yaşanıyor - 20

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