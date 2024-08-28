İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: "Çocuklara börek aldım, eve gidip onları doyuracağım"

İzmir’in Bornova ilçesinde 4 çocuğundan 3’ünü öldürüp, birini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Vesim Şimşek’in akrabası olduğunu söyleyen Mustafa Karataş, ağabeyinin Şimşek’i son olarak sabah 06.00’da börekçide görüldüğünü söyledi. “Ağabeyim Şefik Karataş, olay günü işe giderken Vesim’i börekçide görüyor. Ağabeyim hatırını sorunca ‘İyiyim amca, çocuklara börek aldım. Şimdi eve gidip, onları doyuracağım’ delmiş, son kelimeleri bu olmuş.” diyen Şimşek, “Şen şakrakmış. Böyle bir olayı yapacağı yönünde bir belirti yokmuş. 2 saat kadar sonra da olay oluyor. Duyunca kanımız dondu.” ifadelerini kullandı.

İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: "Çocuklara börek aldım, eve gidip onları doyuracağım" - 1

İzmir’de yaşanan baba katliamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Olay, dün sabah saatlerinde Bornova ilçesindeki zeytinlikte meydana geldi.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, çocukları 11 yaşındaki Hiranur, 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin ve 14 yaşındaki Nira Şimşek’i evlerine 2 kilometre mesafedeki zeytinliğe getirdi.

Ardından yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.

Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: "Çocuklara börek aldım, eve gidip onları doyuracağım" - 2

Daha sonra bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemre, Ceylin ve Nira’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan Vesim Şimşek ve Hiranur Şimşek, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Cenazeler, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından cenazeler anne tarafında morgdan teslim alınıp, toprağa verilmek üzere Manisa’nın Salihli ilçesine götürüldü.

İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: "Çocuklara börek aldım, eve gidip onları doyuracağım" - 3

EŞİYLE BOŞANMA AŞAMASINDAYDI

Vesim Şimşek’in, eşi Naciye Şimşek ile boşanma aşamasında olduğu, arayıp tekrar bir araya gelmeyi istediği ancak her defasında olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

Ayrıca Vesim Şimşek’in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı belirtildi.

Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazayla sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Vesim Şimşek’in ücretli izinde olduğu ayrıca iş yerince tedavisine destek verildiği ifade edildi.

Vesim Şimşek’in asıl işinin inşaat ustalığı olduğu da kaydedildi.

İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: "Çocuklara börek aldım, eve gidip onları doyuracağım" - 4

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİ ORTAYA ÇIKTI

Şimşek’in kızlarının yan yana bir arada yemek yerken ki fotoğrafının hikayesi de ortaya çıktı.

Çocuklarının köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan 2 gün önce babalarının onlara köfte yemek alıp, eve getirdiği, ardından geriye acı hatıra bırakan o fotoğrafı çektirdikleri öğrenildi.

İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: "Çocuklara börek aldım, eve gidip onları doyuracağım" - 5

“BÖYLE BİR ŞEY YAŞANACAĞINI HİÇ UMMAZDIK”

Vesim Şimşek’in ağabeyi evli, 9 çocuk babası inşaat ustası Kasım Şimşek, halen olayın şokunu yaşadıklarını söyledi.

Ağabey Şimşek, “Vesim’in çocuklarıyla ilişkisi güzeldi, onları çok seviyordu. Eşini de seviyordu. Ancak eşiyle 3 aydır ayrılardı. Eşi, babaevine dönmüştü. Vesim, evine dönmesi için çağırdı ancak eşi dönmeyince herhalde böyle cinnet getirdi. Böyle bir şey yaşanacağını hiç ummazdık.” dedi.
İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: "Çocuklara börek aldım, eve gidip onları doyuracağım" - 6

OLAY SABAHI BÖREKÇİDE KARŞILAŞTILAR

Ölenlerin uzaktan akrabası olan Mustafa Karataş da ağabeyinin Vesim Şimşek ile olay sabahı yolda karşılaştıklarını belirterek, “Ağabeyim Şefik Karataş, olay günü saat 06.00 sıralarında işe giderken Vesim’i börekçide görüyor. Ağabeyim hatırını sorunca ‘İyiyim amca, çocuklara börek aldım. Şimdi eve gidip, onları doyuracağım’ delmiş, son kelimeleri bu olmuş. Şen şakrakmış. Böyle bir olayı yapacağı yönünde bir belirti yokmuş. 2 saat kadar sonra da olay oluyor. Duyunca kanımız dondu.” diye konuştu.

Karataş ayrıca Vesim Şimşek’e 2 ay önce akciğer kanseri teşhisi konulduğunu ve tedavi gördüğünü söyledi.
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