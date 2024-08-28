İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: "Çocuklara börek aldım, eve gidip onları doyuracağım"
İzmir’in Bornova ilçesinde 4 çocuğundan 3’ünü öldürüp, birini de yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulunan Vesim Şimşek’in akrabası olduğunu söyleyen Mustafa Karataş, ağabeyinin Şimşek’i son olarak sabah 06.00’da börekçide görüldüğünü söyledi. “Ağabeyim Şefik Karataş, olay günü işe giderken Vesim’i börekçide görüyor. Ağabeyim hatırını sorunca ‘İyiyim amca, çocuklara börek aldım. Şimdi eve gidip, onları doyuracağım’ delmiş, son kelimeleri bu olmuş.” diyen Şimşek, “Şen şakrakmış. Böyle bir olayı yapacağı yönünde bir belirti yokmuş. 2 saat kadar sonra da olay oluyor. Duyunca kanımız dondu.” ifadelerini kullandı.
İzmir’de yaşanan baba katliamında yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
Olay, dün sabah saatlerinde Bornova ilçesindeki zeytinlikte meydana geldi.
Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesim Şimşek, çocukları 11 yaşındaki Hiranur, 4 yaşındaki Cemre, 2 yaşındaki Ceylin ve 14 yaşındaki Nira Şimşek’i evlerine 2 kilometre mesafedeki zeytinliğe getirdi.
Ardından yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti.
Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı.