İzmir'deki derin dondurucu cinayetinde yeni gelişme: DNA testi tamamlandı

İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEKLER

Saparmurat Haliyev tarafından öldürülen Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov'ın DNA işlemleri tamamlandı.

Ölenlerin cenazesi yakınları tarafından dün akşam teslim alınarak defnedilmek üzere İstanbul'a götürüldü. Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ve Ruslan Kerimov’un bugün öğle vakti Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.