İzmir'deki derin dondurucu cinayetinde yeni gelişme: DNA testi tamamlandı
İzmir'in Bayraklı ilçesinde, Saparmurat Haliyev tarafından öldürülerek cesetleri evdeki derin dondurucu ve buzdolabına konan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ile kızları Leyla Geldiyarova ve Laçin Geldiyarova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin kimlik tespiti için DNA testi tamamlandı. Cenazeler yakınlarınca teslim alınırken, ölenlerin İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.
İzmir'deki bir evde derin dondurucu içinde yabancı uyruklu 4 kişinin cesedinin bulunmasının ardından soruşturma devam ediyor.