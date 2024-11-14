İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni bilirkişi raporu talebi
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili davada Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını ve yeni bilirkişi incelemesi yapılmasını talep etti.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşması ikinci gün oturumunda, tutuklu sanıklarla bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.