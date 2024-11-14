İzmir'deki elektrik akımı faciasında yeni bilirkişi raporu talebi

İki kişinin akıma kapılması sonrası olaya müdahale edenler arasında yer alan tanık Nurullah Özel ise çizme giyerek elindeki sopayla elektrik olup olmadığını anlamaya çalıştığını belirterek, "Sonra bahçe hortumu bağlayıp onları sudan çektim. İnanç Öktemay'ın bedeni sıcaktı, Özge hanımda bir şey yoktu." diye konuştu.

Bölgede daha önce bir kez yanık kokusu aldığını aktaran Özel, "Bölgeden bisikletle geçerken dumanların yükseldiğini görmüştüm." dedi.