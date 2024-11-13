İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında

Bilirkişi raporuna istinaden savunma yaptığını kaydeden Köseoğlu, şöyle konuştu:



"Ortada mağduriyet var ama ben bu işte İZSU'nun kusuru olmadığını söylüyorum. Bilirkişi raporunun birçok hususunda hata var. Olayda tabii ki suçlu var. Orada bizim çalışma yapan arkadaşlarımız kabloya zarar vermiş olsalardı çok daha büyük sonuçlara yol açardı. Günde yüzlerce böyle çalışma yapılıyor. Bu işte imalat hatası yok. 'Boruya zarar verdi' deniliyor ama arkadaşlarımız 2 ızgara arasındaki boruya dokunmadan yerinde kalması kaydıyla işi yaptılar. Çalışan arkadaşlarımızın imalatta kusuru yok. İZSU Genel Müdürünün görevi yönetme yetkisi var ve bunu bakanlık verir. Aile mağdurdur, üzüntülüdür. Biz de bu işte anılmaktan mağduruz. Polis eşliğinde İzmir'e getirildim. 45 santimde olması gereken kablo 22 santimde çıkıyor."