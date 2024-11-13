İzmir'deki elektrik faciasında sanıklar yeniden hakim karşısında
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan iki kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması başladı. 3 gün sürecek duruşmanın ilk gününde Gdz Elektrik Metropol Müdürü Ali Arıcan, bu olaydan bilgisi ve sorumluluğu olmadığını öne sürerek arıza ekiplerinin kendisine bağlı olmadığını dile getirdi. İddia makamı, başsavcılık olarak tüm sanıkların yargılamalarında "durma kararı" verilemeyeceği görüşünü paylaştıklarını bildirdi.
İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 42 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki ikinci duruşmada, tutuklular ile bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.