İzmir'deki elektrik faciasında yeni bilirkişi incelemesi
İzmir 7. Sulh Hukuk Mahkemesi, bir grup avukatın talebi üzerine Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken akıma kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin sorumlu kurumların tespiti amacıyla olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yaptı. Bilirkişi, savcılık dosyasındaki zeminle ilgili tespitlerin yeterli olup olmadığına bakacak ve yeterli görülmemesi halinde mahkemeden olay yerinin tekrar kazılmasını talep edecek.
İzmir'de bir grup avukat, olaya ilişkin sorumlu kurumların tespiti amacıyla sulh hukuk mahkemesine keşif ve bilirkişi incelemesi talebiyle başvuru yaptı.
Mahkemenin inceleme yapılması kararının ardından sabah saatlerinde olay yerine gelen hakim, elektrik mühendisi ve avukatlar, olay yerindeki mazgallarda keşif ve bilirkişi incelemesi gerçekleştirdi.