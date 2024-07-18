İzmir'deki elektrik faciasında yeni bilirkişi incelemesi

"AKSAYAN YER NERESİ ORTAYA ÇIKSIN"

Sorunun tüm İzmir'i ilgilendirdiğini ifade eden Ülkü, şunları kaydetti:



"Bu olaydaki hata, ihmal ve denetim eksikliğinden sorumlu olan kimler? Bu sorun bu bölgede daha geniş bir alana denk geliyor mu? İzolasyon hatası mı kabloların yeterli derinlikte olmamasından mı kaynaklı? Sorumlu kurumlar kimler ve bu sorun nasıl giderilebilir? Giderilmesinin maliyeti ne? İki yurttaşımızı ne kadar bir maliyetten kaçınıldığı için nasıl bir ihmalle kaybettik? Kurumsal bazda ortaya çıksın. Bu kurumların yapması gerekenler ortaya çıkınca her şeyden önce bu kurumlara başvurulup bunların giderilmesi istenecek. Kurumlar arası organizasyon eksikliği mi bir kurumun sorumluluğu mu ortaya çıksın. Aksayan yer neresi ortaya çıksın."