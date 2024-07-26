İzmir’deki elektrik faciasında yeni bilirkişi raporu | İki kurum sorumlu tutuldu: Zincirleme kusurlar silsilesi ölümlerine neden oldu
İzmir’de iki kişinin sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yeni bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda yaşanan olayın sorumluluğunun İZSU ile GEDİZ’de olduğu ifade edildi. Olayın gerçekleşmesinde öngörülemeyecek ve önlenemeyecek olan herhangi bir olağanüstü doğa olayının bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edilen raporda, Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın ölümlerine birtakım ihmaller ve teknik kusurlar silsilesi ile gelişen zincirleme kusurların neden olduğu vurgulandı.
İzmir’deki elektrik faciasında soruşturma sürüyor.İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’in ölümüne ilişkin, dün gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri sürerken olayla ilgili yeni bilirkişi raporu ortaya çıktı.