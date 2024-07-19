İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında yeni gelişme: 3 kişi daha gözaltına alındı

“ŞİFAHEN BİLGİ VERDİK”

Barış K, şöyle devam etti:

“Ekipler sadece diğer kurumların malzemelerine zarar verdiğinde diğer kurumlarla iletişime geçeriz. Diğer hatlara zarar verilmediğinde ya da olumsuz bir durum olmadığında herhangi bir rapor tutmuyoruz. Ancak bir zarar meydana geldiğinde yüklenici firma tutanak tutar.

Bu zararlardan yüklenici firma sorumludur. Hasar olsaydı, yüklenici firma diğer kurumların gözlemcilerini çağırmakta sorumluydu. Olay yerinde çalışma yaparken İzmirgaz ve Gediz Elektrik'i 'Gözlemci olarak gelebilirsiniz' diye aradıklarını biliyorum. İzmirgaz olay yerine gelmiş ancak Gediz Elektrik'ten bir gözlemci gelmemiştir.

Bizim iki türlü çalışmamız olur. Biri planlı, diğeri plansız. Planlı çalışmalarda diğer kurumlara, AYKOME aracılığıyla İzmir Belediyesine bilgi verilir. Kazanın meydana geldiği yerdeki çalışma plansız bir çalışma olduğu için kurumlara sadece şifahen bilgi verdik. Olayın gerçekleştiği gün olay yerine gittiğimizde vatandaşlar tarafından Gediz'den şikayetlerinin olduğuna, asfalt ile kaldırım arasında duman olduğunu bunu da bildirdiklerini söylemişlerdir.

Biz orada mazgal yapmamış olsaydık dahi yine kaza meydana gelecekti. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmak istiyorum.”