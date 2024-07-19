İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında yeni gelişme: 3 kişi daha gözaltına alındı
İzmir’de yağan yağmur sırasında su birikintisinde elektrik akımına kapılan iki kişinin ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 kişiden 3’ü daha yakalandı. Diğer şüphelilerden 1’inin yurt dışında olduğu diğerinin ise kanser tedavisi gördüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında bulunan İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış K’nin ifadesi de ortaya çıktı. Barış K. ifadesinde, kazanın yaşandığı yerde daha önce yapılan çalışmanın plansız olması nedeniyle diğer kurumlara sadece şifahen bilgi verdiklerini belirterek, “Biz orada mazgal yapmamış olsaydık dahi yine kaza meydana gelecekti.” dedi.
İzmir’de iki kişinin ölümüyle sonuçlanan elektrik faciasına ilişkin soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı.
Olay 12 Temmuz günü akşam saatlerinde yaşandı. Sağanaktan korunmak için kaçmaya çalışan Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı.
Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satışı işiyle uğraşan, amatör müzisyen İnanç Öktemay da akıma kapılıp, bir anda yere yığıldı.Deniz ve Öktemay, kaldırıldığı hastanede yaşamlarını yitirdi.