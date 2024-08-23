İzmir'deki hobi bahçelerinde yıkım başladı | Belediye başkanından uyarı

İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildiği belirlenen 156 hobi bahçesinın yıkımına başlandı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tarım arazilerinin yok olmasına izin vermeyeceklerini belirterek "Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın." dedi.

İzmir'deki hobi bahçelerinde yıkım başladı | Belediye başkanından uyarı - 1

İzmir'de 156 hobi bahçesi yıkılmaya başlandı. Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edilen 156 yapı için yıkım kararı alındığı belirtildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'deki hobi bahçelerinde yıkım başladı | Belediye başkanından uyarı - 2

Açıklamada görüşlerine yer verilen Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, hobi bahçelerinde kullanım amacının dışına çıkıldığını belirtti.

İzmir'deki hobi bahçelerinde yıkım başladı | Belediye başkanından uyarı - 3

"ALMAYIN, SUÇA ORTAK OLMAYIN"

Aykırı bulunan tüm yapıların yıkılacağını aktaran Çiçek, "Tarım arazilerimizin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın." ifadelerini kullandı.

İzmir'deki hobi bahçelerinde yıkım başladı | Belediye başkanından uyarı - 4
İzmir'deki hobi bahçelerinde yıkım başladı | Belediye başkanından uyarı - 5
İzmir'deki hobi bahçelerinde yıkım başladı | Belediye başkanından uyarı - 6
İzmir'deki hobi bahçelerinde yıkım başladı | Belediye başkanından uyarı - 7
DAHA FAZLA GÖSTER