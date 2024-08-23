İzmir'deki hobi bahçelerinde yıkım başladı | Belediye başkanından uyarı

İzmir'de 156 hobi bahçesi yıkılmaya başlandı. Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edilen 156 yapı için yıkım kararı alındığı belirtildi.