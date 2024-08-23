İzmir'deki hobi bahçelerinde yıkım başladı | Belediye başkanından uyarı
İzmir'in Menderes ilçesinde kanuna aykırı inşa edildiği belirlenen 156 hobi bahçesinın yıkımına başlandı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, tarım arazilerinin yok olmasına izin vermeyeceklerini belirterek "Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın." dedi.
İzmir'de 156 hobi bahçesi yıkılmaya başlandı. Menderes Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu'nun hobi bahçeleri ile ilgili maddelerine aykırı inşa edilen 156 yapı için yıkım kararı alındığı belirtildi.