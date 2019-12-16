İzmir'deki İris Gölü imara açılacak iddiası

İzmir’in Karaburun ilçesinde yer alan İris Göl suyunun kanallar aracılığıyla tahliye edilerek, bölgenin imara açılmaya çalışıldığı ileri sürüldü.
İzmir Karaburun'da özel mülkiyete ait İris Gölü'nde kanal açıldı. İddiaya göre kanallar aracılığıyla su tahliye edilecek ve bölge kurutularak imara açılacak.
Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen İris Gölü, nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuşun da üreme alanı olduğu belirtiliyor.
İris Gölü, 1978 yılında özel mülkiyete geçerek göl tabanına açılan kanallar aracılığıyla İris'in suyu boşaltılarak, göl kurutulmaya çalışıldı.
Zaman içerisinde kendini yenileyen göl, doğal yapısını korumayı başardı.
Tekrar açılan kanallar farklı iddialar gündeme geldi.