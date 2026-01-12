İzmir'deki karakol saldırısında istenen cezalar. 16 yaşındaki saldırgan DAEŞ'ten talimat almış
İzmir Balçova'da 3 polisin şehit olduğu karakol saldırısına ilişkin istenen cezalar belli oldu. 16 yaşındaki saldırganın DAEŞ ideolojisine uygun olarak silahlı eğitim aldığı ve örgütten saldırı talimatı aldığı belirlendi.
8 Eylül 2025'te 3 polisin şehit olduğu Balçova'da polis karakoluna düzenlenen saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı.
58 sayfalık iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren DAEŞ üyesi E.B. (17) ile babası N.B. ve annesi A.B.'nin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13 şüpheli yer aldı.
İDEOLOJİYİ BENİMSEMİŞ
İddianamede, saldırıyı gerçekleştirdiğinde 16 yaşında olan tutuklu E.B'nin DAEŞ silahlı terör örgütüne katıldığı, örgütün ideolojisini tamamen benimsediği, arkadaşlarıyla birlikteyken terör örgütünün fikirlerini anlatmaya çalıştığı, okula gitmeyi reddettiği bilgileri yer aldı.
Terör örgütünün ideolojisine uygun olarak silahlı eğitim aldığı, örgütün amacına hizmet edecek şekilde terör saldırısı talimatı aldığı belirtilen E.B. hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör amaçlı bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma", 3 kez "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme", 4 defa "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs", 2 kez "terör amaçlı kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs", "terör amaçlı korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme", 4 defa "terör amaçlı mala zarar verme", "terör amaçlı kamu malına zarar verme", "terör amaçlı tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "terör amaçlı 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından iddianame hazırlandı.
ÇOCUK AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ
Diğer 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında da bu suçlara iştirak halinde azmettirme suçlarından iddianame düzenlendi.
Tüm şüpheliler hakkında 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile 261'er yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianamede, saldırıyı gerçekleştiren E.B.'nin dosyası ayrılarak çocuk ağır ceza mahkemesine gönderildi.
Diğer şüpheliler için hazırlanan iddianame ise ağır ceza mahkemesine sunuldu.
KARAKOL SALDIRISI
Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle saldırı düzenlenmişti.
Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.
Yaralı polis Dağlı ile Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.