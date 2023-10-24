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İzmir’deki kazada çanta “silah” sayıldı

İzmir’in Urla ilçesinde savurduğu çantasıyla motosikletteki Cem Kayacan ile arkasındaki Meken Akan’ın düşüp yaralanmasına sebep olan Cumali Meşe hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcı, iddianamesinde Meşe’nin savurduğu çantayı “silah” olarak niteledi. Meşe ise soruşturma aşamasındaki ifadesinde “Motosikleti serseri gibi kullanıyorlardı. Çarpacaklar diye korktum. Korkutmak için çantayı rastgele savurdum.” dedi.

İzmir’deki kazada çanta “silah” sayıldı - 1

İzmir’de asansör tamircisi Cumali Meşe’nin savurduğu çanta, Cem Kayacan’ın kullandığı, Meken Akan’ın da arkasında seyahat ettiği motosikletin kontrolden çıkarak kaza yapmasına neden oldu. Kazayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, Meşe’nin savurduğu çanta, silah olarak nitelendirildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’deki kazada çanta “silah” sayıldı - 2

Bülent Baratalı Bulvarı’nda geçen yıl 22 Kasım saat 08.30 sıralarında motosikletle giden Cem Kayacan ile arkasındaki Meken Akan’a otobüs durağının önünden geçerken, kaldırımdan inen üzerinde fosforlu pantolon bulunan kişi elindeki çantayla vurdu. Neye uğradığını şaşıran Kayacan’ın kontrolünü kaybettiği motosiklet, önündeki otomobile çarptı. Kayacan ve arkasındaki arkadaşı Akan, çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletle metrelerce sürüklendi. İki arkadaş yaralanırken, şüpheli ise uzaklaştı.

İzmir’deki kazada çanta “silah” sayıldı - 3

Beyin travması geçirdiği, kaburgası başta olmak üzere vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan kasklı Kayacan ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Akan, ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

İzmir’deki kazada çanta “silah” sayıldı - 4

İzmir polisi, güvenlik kamerası görüntülerinden saldırganın Cumali Meşe olduğunu tespit etti. Meşe, gözaltına alındı.

Meşe, polisteki ilk ifadesinde, “Durakta otobüs bekliyordum. Motosikleti serseri gibi kullanıyorlardı. Çarpacaklar diye korktum. Onları korkutmak için çantayı rastgele savurdum.” dedi.

Meşe, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Şüpheli Meşe, soruşturma sürerken 2 ay tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edildi.
İzmir’deki kazada çanta “silah” sayıldı - 5

ÇANTA SİLAH SAYILDI

Soruşturmanın ardından Urla Cumhuriyet Savcısı Rümeysa Çakar, iddianamede Meşe hakkında her kişiye yönelik eyleminden dolayı “kasten yarayama” ve “basit yaralama” suçlarından 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede, şüpheli Meşe’nin “silah sayılacak” çanta ile seyir halindeki motosikletteki şikayetçilere vurup, “silahla kasten yaralama” suçunu ayrı ayrı işlediği anlaşıldığına da yer verildi.

Urla 1. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Cumali Meşe’nin ifadesine de yer verildi. Meşe’nin ifadesinde, “Motosikletin bana çarpacağını düşünerek, refleks olarak omuzumdaki çantamı elime alarak sola doğru savurdum. Evrak çantam motosiklet sürücüsüne isabet etti. Sürücü dengesini kaybedip, motosikleti ile önündeki otomobilin tamponuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle ikisi de yere düştü.” dedi.
İzmir’deki kazada çanta “silah” sayıldı - 6

Olayda yaralanan Cem Kayacan’ın avukatı Veysel Gül, müvekkilinin bir haftaya yakın zaman hastanede tedavi gördüğünü, kazadan dolayı halen psikolojik destek aldığını belirtip, “Dava her ne kadar Urla Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılmış ise de müvekkilim ağır bir şekilde yaralanmış ve beyin kanaması geçirmiştir. Bu nedenle, işlenen suç ‘öldürmeye teşebbüs’ fiili kapsamına girmektedir. Davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için talep edeceğiz.” dedi.

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