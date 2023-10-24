İzmir’deki kazada çanta “silah” sayıldı

Olayda yaralanan Cem Kayacan’ın avukatı Veysel Gül, müvekkilinin bir haftaya yakın zaman hastanede tedavi gördüğünü, kazadan dolayı halen psikolojik destek aldığını belirtip, “Dava her ne kadar Urla Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılmış ise de müvekkilim ağır bir şekilde yaralanmış ve beyin kanaması geçirmiştir. Bu nedenle, işlenen suç ‘öldürmeye teşebbüs’ fiili kapsamına girmektedir. Davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi için talep edeceğiz.” dedi.