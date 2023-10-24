İzmir’deki kazada çanta “silah” sayıldı
İzmir’in Urla ilçesinde savurduğu çantasıyla motosikletteki Cem Kayacan ile arkasındaki Meken Akan’ın düşüp yaralanmasına sebep olan Cumali Meşe hakkında 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Savcı, iddianamesinde Meşe’nin savurduğu çantayı “silah” olarak niteledi. Meşe ise soruşturma aşamasındaki ifadesinde “Motosikleti serseri gibi kullanıyorlardı. Çarpacaklar diye korktum. Korkutmak için çantayı rastgele savurdum.” dedi.
İzmir’de asansör tamircisi Cumali Meşe’nin savurduğu çanta, Cem Kayacan’ın kullandığı, Meken Akan’ın da arkasında seyahat ettiği motosikletin kontrolden çıkarak kaza yapmasına neden oldu. Kazayla ilgili olarak hazırlanan iddianamede, Meşe’nin savurduğu çanta, silah olarak nitelendirildi.