İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor

İzmir'in Narlıdere ilçesinde lüks bir sitede çıkan ve 8 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürerken, olay yeri inceleme ekipleri de kundaklama olup olmadığını araştırıyor.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 1

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 27 Nisan saat 22.00 sıralarında 4 blok ve 168 daireden oluşan lüks bir sitenin 3'üncü bloğunda yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 2

Sitede oturanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 3

Kısa sürede tüm bloğu saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplere, toplumsal müdahale araçları ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 4

Gece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti. Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletildi.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 5

Zaman zaman patlamaların da yaşandığı lüks sitedeki yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu 8 saat sonra, dün saat 06.00 sıralarında diğer bloklara da sıçramadan kontrol altına alındı.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 6

Yangında 6 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi ise ayağından yaralandı.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 7

Yaralılar olay yerindeki ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 8

Gece saatlerinde söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti. Bölgede 70 sağlık görevlisi, 20 adet 112 ambulansı, 2 UMKE timi de hazır bekletildi.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 9
İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 10

Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürerken, olay yeri inceleme ekipleri de bugün sitede yangında kundaklama ihtimaline karşı çalışma yaptı.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 11

Ekipler, tüm daireleri tek tek kontrol etti. İnceleme çalışmalarının yarın da süreceği öğrenildi.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 12

İBRAHİM TATLISES'İN DE DAİRESİ VARDI

Binada İbrahim Tatlıses'in de dairesinin bulunduğu ortaya çıkınca ünlü isimden açıklama geldi.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 13

"UÇAKLARDA YER YOK DİYE İZMİR'E GELEMEDİM"

Twitter hesabından açıklama yapan Tatlıses, "Sitede oturan bütün komşularıma geçmiş olsun. İki gün önce geliyordum İzmir'e. Uçaklarda yer yok diye gelemedim. Herkese geçmiş olsun. İnşallah can kaybı olmaz. Gelen mala gelsin" ifadelerini kullandı.

İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 14
İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 15
İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 16
İzmir'deki lüks site yangınında "kundaklama" ihtimali araştırılıyor - 17
DAHA FAZLA GÖSTER