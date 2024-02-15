İzmir’deki milyarlık vurgunda yeni ayrıntılar: Lüks araç ve gayrimenkulleri operasyondan önce sattılar
İzmir’de kar payı dağıtma vaadiyle milyarlık vurgun yaptığı iddia edilen holding sahibi ve yöneticilerine yapılan operasyonda yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişi daha çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 28’e yükselirken, vurgun iddiasına yönelik yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Operasyon kapsamında 7 Şubat’ta yakalanan holding yöneticisi çiftin, 31 Ocak’ta adlarına kayıtlı çok sayıda lüks araç ve gayrimenkulü sattıkları belirlendi.
İzmir’de holding ve iştirakleri aracılığıyla kar payı dağıtma vaadiyle çok sayıda kişinin dolandırılmasına yönelik soruşturmada yeni ayrıntılara ulaşıldı.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak suçlarına yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli daha gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 28’e çıktı.