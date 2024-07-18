İzmir’deki orman yangını ikinci gününde: Ekiplerin müdahalesi sürüyor
İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İkinci gününe giren yangında alevlere müdahale sürüyor. Alevlerle mücadele sırasında bir de kaza yaşandı. Kontrolden çıkan pikapın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
İzmir’in Bergama ilçesindeki orman yangını ikinci gününde sürüyor.Yangın, dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.