İzmir’deki orman yangını ikinci gününde: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

İzmir’in Bergama ilçesine bağlı Çobanlar Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İkinci gününe giren yangında alevlere müdahale sürüyor. Alevlerle mücadele sırasında bir de kaza yaşandı. Kontrolden çıkan pikapın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İzmir’deki orman yangını ikinci gününde: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 1

İzmir’in Bergama ilçesindeki orman yangını ikinci gününde sürüyor.

Yangın, dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı.

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İzmir’deki orman yangını ikinci gününde: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 2

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale yaklaşık 19 saattir devam ederken 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir’deki orman yangını ikinci gününde: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 3

YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA KAZA: 2 YARALI

Yangında alevlerle mücadele sırasında bir de kaza yaşandı.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikap, dün akşam saatlerinde çıkan yangına müdahalenin sürdüğü Çobanlar Mahallesi’nde kontrolden çıkarak devrildi.

İzmir’deki orman yangını ikinci gününde: Ekiplerin müdahalesi sürüyor - 4

Pikapta bulunan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, müdürlük çalışanlarının çabalarıyla çıkarılarak ambulansla Bergama Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralanan Dönertaş ve Dilsiz'in hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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