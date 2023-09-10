İzmir'deki orman yangını kontrol altında
İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesi Taşkesik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesi Taşkesik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 4 dozer yönlendirildi.
Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.