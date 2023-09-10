İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangını kontrol altında - 1

Alınan bilgiye göre, Torbalı ilçesi Taşkesik Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

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İzmir'deki orman yangını kontrol altında - 2

Bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 6 helikopter, 24 arazöz, 4 su ikmal aracı ile 4 dozer yönlendirildi.

İzmir'deki orman yangını kontrol altında - 3

Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangını kontrol altında - 4

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

İzmir'deki orman yangını kontrol altında - 5
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