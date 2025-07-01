Orman yangınlarında son durum: Birçok ev kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri ile Hatay'da çıkan orman yangınlarına müdahale sürüyor. Yangınlarda birçok ev kullanılamaz hale gelirken, Hatay'da bin 800 kişi evlerinden tahliye edildi.

Orman yangınlarında son durum: Birçok ev kullanılamaz hale geldi - 1

İzmir Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı mahalleleri arasındaki ormanda, pazar günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Orman yangınlarında son durum: Birçok ev kullanılamaz hale geldi - 2

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale başlatılırken, rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 110 kilometreye kadar ulaştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk etapta kalkış yapamayan helikopterlerden ikisinin rüzgarın etkisinin hafiflemesiyle havalanıp, alevlere müdahale etmeye başladı.

Orman yangınlarında son durum: Birçok ev kullanılamaz hale geldi - 3

ALEVLER YERLEŞİM YERLERİNE ULAŞTI

Yangında Atatürk ve Cumhuriyet mahalleleri ile 4 köy tahliye edildi. Dumandan etkilenen 21 kişi hastanelerde ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edilirken, alevlerin arasında kalan bir kişi ise ekipler tarafından kurtarıldı.

Diğer yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün İzmir'e gelerek incelemede bulundu.

Orman yangınlarında son durum: Birçok ev kullanılamaz hale geldi - 4

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İzmir'deki yangınlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hala hazırda İzmir Seferihisar ve Menderes'te süren yangınlarımız var. Dün gün içerisinde 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, sayıları yüzlerle ifade edebileceğim iş makinesi, sahil kurumlarının araçları hep birlikte bu mücadeleyi yapmaya devam ettik.

Gece olduğu için artık kara unsurları daha çok devreye girmiş oldu. 5 Köy ve 2 mahalle tahliye edildi. Buralarda sağlık problemi yaşayan vatandaşımız yok. Şiddetli rüzgar maalesef çalışmalarımızda, bizi zorlamaya devam ediyor.

Gün içerisinde zaman dilimini göze alırsak, 100 kilometrenin üzerinde seyretti rüzgar. Ayrıca rüzgarın kararsız olması nedeniyle kurduğumuz cepheleri, farklı yönlere tekrar kurmamıza neden oldu. Bu da mücadeleyi uzatıyor. 8 farklı noktada şu anda, arkadaşlarımız alevlerle mücadele ediyor. İzmir Menderes ve Seferihisar'da bu 8 noktaya konsantre olmuş durumdalar."

Orman yangınlarında son durum: Birçok ev kullanılamaz hale geldi - 5

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Yaklaşık üç gündür devam eden yangınlarda birçok ev kullanılamaz hale geldi. Bazı evlerin çatılarında hasar oluşurken, yangın sonrası bölge dron ile havadan görüntülendi.

Orman yangınlarında son durum: Birçok ev kullanılamaz hale geldi - 6

HATAY'DA ORMAN YANGINI SÜRÜYOR

Öte yandan Hatay'da dün başlayan ve büyüyerek 3 mahallede etkili olan yangın devam ediyor.

Orman yangınlarında son durum: Birçok ev kullanılamaz hale geldi - 7

ÜÇ MAHALLEYE SIÇRADI

Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Oğlakören ve Üçgedik mahallelerine sıçradı.

Orman yangınlarında son durum: Birçok ev kullanılamaz hale geldi - 8

BİN 800 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Sahada 450’den fazla araç ve 1250’den fazla personel müdahale edilmeye başlanan yangında 3 mahallede 200 ev boşaltıldı.

Tahliye edilen 1800 kişi yurtlarda misafir edilirken, vatandaşlara ait hayvanlar ise güvenli bölgelerdeki ahırlarda koruma altına alındı.

Orman yangınlarında son durum: Birçok ev kullanılamaz hale geldi - 9

YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Havanın kararması nedeniyle havadan müdahaleye ara verilirken, gece boyu söndürme çalışmalarına karadan 590 araç ve 1668 personel ile devam edildi.

Ayrıca günün aydınlanmasıyla havadan müdahaleye yeniden başlandı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

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