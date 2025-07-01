Orman yangınlarında son durum: Birçok ev kullanılamaz hale geldi

ŞİDDETLİ RÜZGAR ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İzmir'deki yangınlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Hala hazırda İzmir Seferihisar ve Menderes'te süren yangınlarımız var. Dün gün içerisinde 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, sayıları yüzlerle ifade edebileceğim iş makinesi, sahil kurumlarının araçları hep birlikte bu mücadeleyi yapmaya devam ettik.

Gece olduğu için artık kara unsurları daha çok devreye girmiş oldu. 5 Köy ve 2 mahalle tahliye edildi. Buralarda sağlık problemi yaşayan vatandaşımız yok. Şiddetli rüzgar maalesef çalışmalarımızda, bizi zorlamaya devam ediyor.

Gün içerisinde zaman dilimini göze alırsak, 100 kilometrenin üzerinde seyretti rüzgar. Ayrıca rüzgarın kararsız olması nedeniyle kurduğumuz cepheleri, farklı yönlere tekrar kurmamıza neden oldu. Bu da mücadeleyi uzatıyor. 8 farklı noktada şu anda, arkadaşlarımız alevlerle mücadele ediyor. İzmir Menderes ve Seferihisar'da bu 8 noktaya konsantre olmuş durumdalar."