İzmir’deki patlamada bilirkişi raporu tamamlandı: Contadaki kaçak 5 cana mal oldu!

GAZ KAÇAĞI UYARI CİHAZI YOK

İş yerinin, sanayi tesisleri içinde LPG kullanıldığında tüpler bina içine depolanacak ise tesisten özel bölümle ayrılmış depolama kurallarına uygun, havalandırması sağlanan özel bir bölüme konulur kuralına uymadığının belirtildiği raporda, şu ifadelere yer verildi:

“İş yerinde LPG kullanılan sanayi tipi büyük mutfaklarda gaz kaçağını tespit eden ve sesli olarak uyaran gaz uyarı cihazının bulunmadığı belirlendi.

‘İş yeri veya topluma açık her türlü binada zemin seviyesinin altında kalan bodrum katlarında LPG tüpleri bulundurulamaz’ maddesine iş yeri işletmecisinin uymak zorunda olduğu ancak iş yerinin bu kurala uymadığı görüldü.”