İzmir’deki patlamada bilirkişi raporu tamamlandı: Contadaki kaçak 5 cana mal oldu!
İzmir’de 5 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, savcılık dosyasına girdi. Raporda, patlamanın nedeninin gaz kaçağından kaynaklandığı ifade edildi. Bilirkişi raporunda, “Bahse konu mahalde bulunan sanayi tipi LPG tüpte, dedantör ile tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı olduğu tespit edilmiştir.” ifadesi yer aldı. Patlamanın yaşandığı iş yerinde, gaz kaçağı uyarı cihazı bulunmadığı tespiti de rapordaki ayrıntılar arasında bulunuyor.
İzmir’in Torbalı ilçesindeki bir lokantada 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin hazırlanan ilk bilirkişi raporunda, lokantadaki LPG tüpünde dedantörle tüp arasındaki plastik contada gaz kaçağı tespit edildiği belirtildi.