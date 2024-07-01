İzmir'deki patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı
İzmir'in Torbalı ilçesinde dün meydana gelen ve 5 kişinin ölümü 63 kişinin de yaralanmasına neden olan patlama sırasında evlerinde ya da olay yakınında bulunan vatandaşlar, yaşadıklarını anlattı. Patlama bölgede bulunan 7'si ağır 9 binada hasara neden oldu. Olayla ilgili 2 Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, sanayi tüpünü değiştiren kişi ve işletme sahibi gözaltına alındı.
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir binanın zemin katında patlama meydana geldi. Sanayi tipi tüpünün neden olduğu patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi.