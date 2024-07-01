İzmir'deki patlamaya tanık olanlar yaşadıklarını anlattı

"EV HAVAYA KALKTI"

Dışarı nasıl çıktıklarını bilmediklerini belirten Akdemir, "Sadece kapıdan çıktığımızı hatırlıyoruz. Çıktığımızda her yer cam parçalarıyla doluydu. Patlama hemen dibimizde oldu. Bizim ev havaya kalktı resmen. O kadar şiddetliydi. O insanları öyle görmek çok kötüydü." diye konuştu.