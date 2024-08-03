İzmir’deki Seçil Erzan olayında yeni gelişme: Döviz bürosu sahibi tahliye edildi

Özel bir bankanın Bornova şubesinde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşanmıştı.

O dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Hatice Ö, iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı.

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö’nün parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik’e gönderdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre; Hatice Ö, para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı.