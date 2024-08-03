İzmir’deki Seçil Erzan olayında yeni gelişme: Döviz bürosu sahibi tahliye edildi

İzmir’deki Seçil Erzan vakası olarak bilinen dolandırıcılık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İş ve spor dünyasından 10 kişiyi 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen banka müdürü Hatice Ö. ile birlikte tutuklanan döviz bürosu sahibi Serkan Çelik, avukatının itirazı üzerine yapılan inceleme sonucu serbest bırakıldı. Cezaevi önünde açıklama yapan Çelik, “Ben işimi yaptım, iş birliği yapmadım. İftiraya uğradım. Adalet yerini buldu.” dedi.

İzmir’deki Seçil Erzan olayında yeni gelişme: Döviz bürosu sahibi tahliye edildi - 1

İzmir’de iş ve spor dünyasından 10 kişinin dolandırıldığı iddia edilen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan döviz bürosu sahibi tahliye edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’deki Seçil Erzan olayında yeni gelişme: Döviz bürosu sahibi tahliye edildi - 2

Özel bir bankanın Bornova şubesinde, yeni bir Seçil Erzan vakası yaşanmıştı.

O dönem Karşıyaka Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Hatice Ö, iddiaya göre, yüksek kar vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 iş insanından yaklaşık 300 milyon TL topladı.

Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Hatice Ö’nün parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik’e gönderdiği ileri sürüldü.

İddiaya göre; Hatice Ö, para topladığı kişilere zaman zaman ihtiyaçları kadar para gönderdi ancak bir süre sonra iş insanları dolandırıldıklarını anladı.

İzmir’deki Seçil Erzan olayında yeni gelişme: Döviz bürosu sahibi tahliye edildi - 3

Mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Hatice Ö. hakkında şikayetçi oldu.

Soruşturma kapsamında banka personeli E.Y. ile Hatice Ö’nün paraları gönderdiği öne sürülen Serkan Çelik ve döviz bürosu çalışanı A.A. da gözaltına alındı.

İzmir’deki Seçil Erzan olayında yeni gelişme: Döviz bürosu sahibi tahliye edildi - 4

Şüphelilerden Serkan Çelik tutuklandı, diğer 2 kişi ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

Ayrıca döviz bürosunda, banka şubesinde ve belirlenen bazı adreslerde de aramalar yapıldı.

Hatice Ö. ile Serkan Çelik’in mal varlıklarına ise el kondu.

İzmir’deki Seçil Erzan olayında yeni gelişme: Döviz bürosu sahibi tahliye edildi - 5

“BATAKLIĞA SAPLANDIM”

İfadesinde, “Bataklığa saplandım. Çıkmaya çalıştıkça da daha da battım. Bunun sebebi de döviz ve altın kurundaki dalgalanmalardır.” diyen Hatice Ö, “Böyle olunca müşterilerimin de paralarını çekme istekleri arttı ve ben de işin içinden çıkamadım. Parasını çekmek isteyen müşterimin talebini başka bir müşterimden karşılamaya çalıştım. Şikayetçilerin de paraları böyle böyle eridi gitti.” diyerek kendini savundu.

İzmir’deki Seçil Erzan olayında yeni gelişme: Döviz bürosu sahibi tahliye edildi - 6

DÖVİZ BÜROSU SAHİBİ TAHLİYE EDİLDİ

Şüphelilerden Serkan Çelik, avukatının yaptığı itirazlar sonucu dün akşam tahliye edildi.

İzmir’deki Seçil Erzan olayında yeni gelişme: Döviz bürosu sahibi tahliye edildi - 7

Serbest bırakıldıktan sonra yakınlarının cezaevi önünde karşıladığı Serkan Çelik, “Ben işimi yaptım, iş birliği yapmadım. İftiraya uğradım. Adalet yerini buldu.” dedi.

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