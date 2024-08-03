İzmir’deki Seçil Erzan olayında yeni gelişme: Döviz bürosu sahibi tahliye edildi
İzmir’deki Seçil Erzan vakası olarak bilinen dolandırıcılık soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İş ve spor dünyasından 10 kişiyi 300 milyon lira dolandırdığı ileri sürülen banka müdürü Hatice Ö. ile birlikte tutuklanan döviz bürosu sahibi Serkan Çelik, avukatının itirazı üzerine yapılan inceleme sonucu serbest bırakıldı. Cezaevi önünde açıklama yapan Çelik, “Ben işimi yaptım, iş birliği yapmadım. İftiraya uğradım. Adalet yerini buldu.” dedi.
İzmir’de iş ve spor dünyasından 10 kişinin dolandırıldığı iddia edilen olaya ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanan döviz bürosu sahibi tahliye edildi.