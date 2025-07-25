İzmir'deki vahşet katilin internet arama geçmişinde: Çağla'yı öldürmeden önce alışveriş listesi hazırlamış!

"ODANA GEÇ VE BENİ BEKLE"

U.E.Y.'nin Çetinalp'e, "Sana bir sürprizim var. Odana geç ve beni bekle." dediği ardından cinayeti gerçekleştirdiği kararda yer aldı.

U.E.Y.'nin olay günü temizlik eldiveni aldığının da altı çizildi. Heyet, bu deliller ışığında U.E.Y.'nin, Çetinalp'i öldürmeye karar vererek bu eylemi nasıl gerçekleştireceğine ilişkin plan yaptığı, ardından da planına uygun şekilde hareket ettiği ve tasarlayarak kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiği belirtildi.

YAŞI NEDENİYLE EN YÜKSEK CEZA 15 YIL

Heyet, gerekçeli kararda U.E.Y.'nin eylemi haksız tahrik altında işlemediği ve bu yüzden haksız tahrik indirimlerinin uygulamadığının altını çizdi.

U.E.Y.'nin, Çetinalp'i henüz hayattayken kesici delici alet ile defalarca yaraladığı ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme suçunu işlediğinin sabit görüldüğü belirtildi.

U.E.Y.'nin, olay tarihinde 14 yaşının içinde olan Çetinalp'i öldürüp çocuğa karşı kasten öldürme suçunu işlediği belirtildi. U.E.Y.'nin, tasarlayarak, eziyet çektirmek suretiyle çocuğa ve kadına karşı kasten öldürme suçunu işlediği ve ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verildiği, ancak suç tarihinde 12-15 yaş grubunda olması ve cezai ehliyetinin bulunması nedeniyle Türk Ceza Kanunu 31'inci maddesi olan yaş küçüklüğüne göre indirimsiz olarak üst sınırdan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.