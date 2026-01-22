İzmir'deki vahşette Mihriban Yılmaz'ın son görüntüsü ortaya çıktı
22.01.2026 15:56
AA
İzmir'de toprağa gömülü halde bulunan Mihriban Yılmaz'ın son anları ve cinayet zanlısının kamyonete binip orman yoluna girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir'de kayıp olarak aranan ve cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan kadının son anları ile cinayet zanlısının kamyonetiyle orman yoluna girdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
GÜVENLİK KAMERASI KAYDI ORTAYA ÇIKTI
Bornova ilçesine bağlı Ümit Mahallesi'nde yaşayan Mihriban Yılmaz'ın, cinayet zanlısı F.İ. tarafından boğularak öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.
Soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.
CEP TELEFONUYLA KONUŞTUĞU GÖRÜLDÜ
Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son anlarına ait görüntüler soruşturma dosyasına girdi.
Görüntülerde Yılmaz'ın yolda yürüdüğü sırada cep telefonuyla konuştuğu görüldü.
KATİL ZANLISININ ORMAN YOLUNA GİRDİĞİ AN
Diğer bir görüntüde ise F.İ.'nin kamyonetiyle Ümit Mahallesi'nden ayrılarak orman yoluna girdiği anlar yer aldı.
Her iki görüntü de soruşturma dosyasına eklendi.
NE OLMUŞTU?
İzmir'de yaşayan Mihriban Yılmaz'dan haber alamayan yakınları 29 Aralık'ta kayıp ihbarında bulunmuştu.
Polis, kadının öldürüldüğünü belirleyerek olayla ilgili F.İ, R.Ç, R.Ç, H.İ. ve Ö.İ.'yi gözaltına almıştı.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sürdürülen çalışmalarda Yılmaz'ın şüphelilerden F.İ. tarafından boğularak öldürüldüğü ve gömüldüğü tespit edilmişti.
Şüphelilerden F.İ. sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti.
KATİL ZANLISI BİR ÖLÜMDE DAHA ŞÜPHELİ
F.İ.'nin 3 Ağustos 2023'te Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kalp krizi geçirip inşattan düşerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen iş güvenliği uzmanı Naile Büşra Sarıgül ile ilişkisi yaşadığının belirlenmesi üzerine o olayla ilgili kovuşturmaya yer yok kararı savcılıkça kaldırılmış, F.İ. nitelikli cinsel saldırı, tasarlayarak öldürme suçlarından da tutuklanmıştı.
F.İ.'nin kardeşi Ö.İ. de Sarıgül'ün ölümüyle kasten öldürmeye yardım suçlamasıyla 16 Ocak'ta yeniden gözaltına alınmış, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.