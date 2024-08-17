İzmir'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: İzmir'de son durum ne, yangın söndürüldü mü? İzmir yangınında son durum
İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos akşam saatlerinde orman yangın çıktı. Yamanlar Karatepe mevkisinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına müdahaleler saatlerdir sürüyor. Peki, İzmir'de son durum ne, yangın söndürüldü mü? İzmir yangınında son durumu derledik.
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos akşam saatlerinde çıkan yangın tedirginliğe neden oldu. Alevler rüzgarın da etkisi ile saatlerce ilerleyişini sürdürdü.İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.