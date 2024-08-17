İzmir'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: İzmir'de son durum ne, yangın söndürüldü mü? İzmir yangınında son durum

İZMİR YANGININDA SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." şeklinde konuştu.



Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. (Orman yangınlarına karşı) Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız." dedi.