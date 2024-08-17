İzmir'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: İzmir'de son durum ne, yangın söndürüldü mü? İzmir yangınında son durum

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos akşam saatlerinde orman yangın çıktı. Yamanlar Karatepe mevkisinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına müdahaleler saatlerdir sürüyor. Peki, İzmir'de son durum ne, yangın söndürüldü mü? İzmir yangınında son durumu derledik.

İzmir'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: İzmir'de son durum ne, yangın söndürüldü mü? İzmir yangınında son durum - 1

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisinde 15 Ağustos akşam saatlerinde çıkan yangın tedirginliğe neden oldu. Alevler rüzgarın da etkisi ile saatlerce ilerleyişini sürdürdü.İzmir'in Karşıyaka ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

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İzmir'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: İzmir'de son durum ne, yangın söndürüldü mü? İzmir yangınında son durum - 2

Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam başlayan ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

İzmir'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: İzmir'de son durum ne, yangın söndürüldü mü? İzmir yangınında son durum - 3

Gündüz saatlerinde yaklaşık hızı saatte 80 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle hava araçları bir süre yangına müdahale edemedi. Yangın, kara ekiplerinin müdahalesine rağmen büyük bölümü makilik olan alana yayıldı.

Karşıyaka ilçesine bağlı Doğançay ve Sancaklı Mahalleleri ile Bayraklı ilçesine bağlı Onur Mahallesi'ndeki bazı evler ile bölgedeki bir hayvan barınağı tahliye edildi.

İzmir'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: İzmir'de son durum ne, yangın söndürüldü mü? İzmir yangınında son durum - 4

YANGINDA 87 EV VE 45 İŞ YERİ BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle Yamanlar mevkisinde 87 ev ve 45 iş yeri boşaltıldı, 16 ev yandı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Karşıyaka ile Bayraklı bölgesinde devam eden yangına yönelik havadan ve karadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yamanlar mevkisinde, 87 ev ve 45 iş yerinin boşaltıldığı, 16 evin yandığı, dumandan etkilenenler dışında herhangi bir ciddi yaralanma olayı ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının enerjisinin azaldığı ancak rüzgarın etkisiyle devam ettiği bildirildi.

İzmir'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: İzmir'de son durum ne, yangın söndürüldü mü? İzmir yangınında son durum - 5

İZMİR'DEKİ YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangının 3 kişinin piknik amaçlı yaktığı ateş nedeniyle çıktığını söyledi.

İzmir'deki yangının çıkış nedeni belli oldu: İzmir'de son durum ne, yangın söndürüldü mü? İzmir yangınında son durum - 6

İZMİR YANGININDA SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki yangınla ilgili şehri tedirgin edecek bir hususun söz konusu olmadığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yangınların 69'u kontrol altına alındı, 6 aktif yangın var." şeklinde konuştu.

Bakan Yumaklı, orman yangınları çıkmaması için herkesten gerekli hassasiyeti göstermesini isteyerek, "Eylül'ün 15'ine kadar bizim alarm durumumuz devam ediyor. (Orman yangınlarına karşı) Önümüzdeki pazar gününe kadar hepimizin son derece dikkatli olması gereken bir periyottayız." dedi.

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