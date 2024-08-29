İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: Katil baba olaydan önce komşularına ne dedi? “Onu da öldüreceğim”

“NACİYE GELİRSE ONU DA ÖLDÜRECEĞİM”

Damadının daha önce de defalarca kızı Naciye’yi ve torunlarını dövdüğünü öne süren Akkaplan, “Olayın olduğu gün, yakınlarımız komşuları ile konuşmuş. Vesim, olaydan önce komşularına ‘Naciye gelirse onu öldüreceğim’ demiş. Belki de kızımın İzmir’e dönmesi için çocukları geri göndermedi. Onu da öldürmek niyetindeydi.” diye konuştu.