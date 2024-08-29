İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: Katil baba olaydan önce komşularına ne dedi? “Onu da öldüreceğim”
İzmir’de Vesim Şimşek isimli babanın üç çocuğunu öldürüp aynı silahla yaşamına son vermesine ilişkin haberler gündemdeki yerini koruyor. Torunları, damadı tarafından öldürülen Necati Akpınar açıklamalarda bulundu. Kızının, damadı tarafından defalarca şiddete maruz bırakıldığını anlatan acılı adam, damadı Vesim Şimşek’in komşularına “Naciye gelirse onu öldüreceğim.” dediğini anlattı.
İzmir’de üç torunu, damadı Vesim Şimşek tarafından öldürülen, Necati Akkaplan, olayla ilgili konuştu.
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