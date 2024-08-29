İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: Katil baba olaydan önce komşularına ne dedi? “Onu da öldüreceğim”

İzmir’de Vesim Şimşek isimli babanın üç çocuğunu öldürüp aynı silahla yaşamına son vermesine ilişkin haberler gündemdeki yerini koruyor. Torunları, damadı tarafından öldürülen Necati Akpınar açıklamalarda bulundu. Kızının, damadı tarafından defalarca şiddete maruz bırakıldığını anlatan acılı adam, damadı Vesim Şimşek’in komşularına “Naciye gelirse onu öldüreceğim.” dediğini anlattı.

İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: Katil baba olaydan önce komşularına ne dedi? “Onu da öldüreceğim” - 1

İzmir’de üç torunu, damadı Vesim Şimşek tarafından öldürülen, Necati Akkaplan, olayla ilgili konuştu.

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İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: Katil baba olaydan önce komşularına ne dedi? “Onu da öldüreceğim” - 2

Kızı Naciye Şimşek’in şiddet gördüğünü ve bu nedenle eşine boşanma davası açtığını söyleyen Akkaplan, tek tesellilerinin olaydan yaralı kurtulan torunu Hiranur Şimşek olduğunu dile getirdi.

İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: Katil baba olaydan önce komşularına ne dedi? “Onu da öldüreceğim” - 3

Kızının damadına karşı önce bir ay, ardından iki aylık uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade eden Akkaplan, “Çocuklar bizimle yaşıyordu. Vesim, özlediğini söyledi. ‘Benim görmeye hakkım yok mu?’ dedi. Ara ara babalarının yanına gitmelerine izin veriyorduk.” diye konuştu.

İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: Katil baba olaydan önce komşularına ne dedi? “Onu da öldüreceğim” - 4

"ÇOCUKLARIN OKULUNU MANİSA'YA NAKLETTİRDİK"

Olayda öldürülen çocukların son olarak iki hafta önce babalarının yanına gittiği bilgisini veren acılı adam, “Çocukların okulunu Manisa’ya naklettirdik. Bu nedenle çocukları Manisa’ya göndermesini istedik.” ifadelerini kullandı.

İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: Katil baba olaydan önce komşularına ne dedi? “Onu da öldüreceğim” - 5

“VALİZLERİNİ HAZIRLAMIŞLAR”

Akpınar, cinayet öncesine ilişkin yeni ayrıntılar da paylaştı.

Olaydan bir gün önce yaptıkları görüşmede, Vesim Şimşek’in çocukları göndereceğini söylediğini anlatan Akkaplan, “Çocuklara valizlerini hazırlatmışlar. Sabah olayı öğrendik. Aklımın ucundan geçmezdi. Böyle bir şey yapacağını düşünseydim, çocukları aldırırdım.” dedi.
İzmir’deki baba katliamında yeni ayrıntılar: Katil baba olaydan önce komşularına ne dedi? “Onu da öldüreceğim” - 6

“NACİYE GELİRSE ONU DA ÖLDÜRECEĞİM”

Damadının daha önce de defalarca kızı Naciye’yi ve torunlarını dövdüğünü öne süren Akkaplan, “Olayın olduğu gün, yakınlarımız komşuları ile konuşmuş. Vesim, olaydan önce komşularına ‘Naciye gelirse onu öldüreceğim’ demiş. Belki de kızımın İzmir’e dönmesi için çocukları geri göndermedi. Onu da öldürmek niyetindeydi.” diye konuştu.

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