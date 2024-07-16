İzmir’deki elektrik faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi

İzmir’de yaşanan sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak iki kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi. Emniyet güçler 4 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir’deki elektrik faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi - 1

İzmir’in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 31’i yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir’deki elektrik faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi - 2

Konak ilçesinde 12 Temmuz’da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay’ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir’deki elektrik faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi - 3

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2’sinin Gdz Elektrik, 4’ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İzmir’deki elektrik faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi - 4

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 31’ini yakaladı.

İzmir’deki elektrik faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi - 5

Bu şüphelilerden 6’sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir’deki elektrik faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi - 6

OLAY VE SORUŞTURMA

Konak ilçesinde 12 Temmuz’da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

İzmir’deki elektrik faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi - 7
İzmir’deki elektrik faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi - 8
İzmir’deki elektrik faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi - 9
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