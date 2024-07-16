İzmir’deki elektrik faciasında gözaltı sayısı 31’e yükseldi
İzmir’de yaşanan sağanak yağış sırasında elektrik akımına kapılarak iki kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi. Emniyet güçler 4 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir’in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 31’i yakalandı.